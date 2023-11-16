Стало известно, как «ПСЖ» собирается отговорить Мбаппе от перехода в «Реал»

«Пари Сен-Жермен» собирается построить вокруг нападающего Килиана Мбаппе будущий проект клуба в краткосрочной перспективе. По данным AS, Чтобы убедить игрока продлить контракт, руководители парижан, постараются убедить его в том, что в «Реале» он не сможет выступать на своей любимой позиции левого вингера.

Мбаппе играл центрального нападающего, когда место слева занимал Неймар. В «Реале» ситуация может повториться, так как слева выступает Винисиус Жуниор.