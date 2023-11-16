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    • Стало известно, как «ПСЖ» собирается отговорить Мбаппе от перехода в «Реал»

    Стало известно, как «ПСЖ» собирается отговорить Мбаппе от перехода в «Реал»

    «Пари Сен-Жермен» собирается построить вокруг нападающего Килиана Мбаппе будущий проект клуба в краткосрочной перспективе. По данным AS, Чтобы убедить игрока продлить контракт, руководители парижан, постараются убедить его в том, что в «Реале» он не сможет выступать на своей любимой позиции левого вингера.

    Мбаппе играл центрального нападающего, когда место слева занимал Неймар. В «Реале» ситуация может повториться, так как слева выступает Винисиус Жуниор.

    • Ранее сообщалось, что парижский клуб не планирует предлагать нападающему новый контракт и хочет, чтобы он сам активировал опцию продления действующего соглашения до 2025 года.
    • При этом в «Реале» изменили подход к трансферу Мбаппе. Мадридцы будут ждать первого шага для осуществления перехода со стороны форварда.

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    Источник: AS

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    16.11.2023 16:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1664

      k611 8 часов назад

      Санта Барбара какая то. Свет клином на нём сошёлся что ли. Есть масса хороших игроков.

      0
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      Рейтинг: +596

      Hala Madrid 12 часов назад

      Оставьте себе его навсегда, завалите деньгами и дайте ему всю власть в клубных решениях. Надоела эта история. надеюсь "Реал" купит Холланда и норвежец получит ЗМ. А Мбаппе пусть станет легендой чемпионата Франции

      1
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      Рейтинг: +34

      Dusheguboff > Hala Madrid 7 часов назад

      А зачем Холланду идти на понижение? Сити сильнейшая команда и играет в топ чемпионате

      0
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      Рейтинг: +12710

      DeStar > Dusheguboff 6 часов назад

      ну вообще сейчас да, сити не хуже реала, правда вряд ли это пониже. из одного топ клуба в другой, факторы могут быть разные, типа
      1. В сити уже все выиграл выходит, может он так амбициозен что захочет еще чего-то нового
      2. Может он сам хочет в реал( условно, думаю что нет, его ж отец играл в сити)
      в целом я думаю холанд на своем месте. Но с понижением это перебор) то что сити наконец-то взял лч за 15 лет пока реал взял 5 за то время
      как это бывает, разок победил, и сразу лучший в мире)) не, не то. Сити еще предстоит многое доказать.
      но сейчас сити посильнее реала будет.

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