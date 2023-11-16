Стало известно, как «ПСЖ» собирается отговорить Мбаппе от перехода в «Реал»

«Пари Сен-Жермен» собирается построить вокруг нападающего Килиана Мбаппе будущий проект клуба в краткосрочной перспективе. По данным AS, Чтобы убедить игрока продлить контракт, руководители парижан, постараются убедить его в том, что в «Реале» он не сможет выступать на своей любимой позиции левого вингера.
Мбаппе играл центрального нападающего, когда место слева занимал Неймар. В «Реале» ситуация может повториться, так как слева выступает Винисиус Жуниор.
- Ранее сообщалось, что парижский клуб не планирует предлагать нападающему новый контракт и хочет, чтобы он сам активировал опцию продления действующего соглашения до 2025 года.
- При этом в «Реале» изменили подход к трансферу Мбаппе. Мадридцы будут ждать первого шага для осуществления перехода со стороны форварда.
Источник: AS