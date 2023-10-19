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Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
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«Это же издевательство над игроком». Фанаты жалуются, что клуб Неймара высмеял его ужасную травму
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В «Спартаке» новая разборка: говорят, сейчас ссорятся Соболев и Абаскаль. Но это не первый конфликт в команде
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15:20
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14:52
Лисакович устроил пьяный дебош после матча за сборную
2
14:52
«Это же издевательство над игроком». Фанаты жалуются, что клуб Неймара высмеял его ужасную травму
14:41
Агент Марлона сообщил, на какой стадии находятся переговоры о трансфере футболиста в «Динамо» или «Краснодар»
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Все новости
08:30
Сборная Аргентины не пропустила ни одного гола в восьми матчах в 2023 году
1
07:59
Месси поддержал Неймара в связи с тяжелой травмой бразильца
2
18 октября
13:17
Ди Мария объявил, когда закончит карьеру в сборной Аргентины
11:22
Голкипер сборной Перу выкинул телефон фаната, выбежавшего на поле ради селфи с Месси
11:03
Скалони рассказал, кто решает, сколько минут Месси проведет на поле
08:39
Уругвай победил Бразилию впервые за 22 года
08:33
Месси стал лучшим бомбардиром в истории квалификации ЧМ в Южной Америке
08:18
Неймар покинул поле в слезах после травмы в матче Уругвай — Бразилия
08:00
Отбор ЧМ-2026. Уругвай прервал беспроигрышную серию Бразилии
3
07:43
Отбор ЧМ-2026. Аргентина одержала победу над Перу, Месси оформил дубль
16 октября
08:45
Месси покидал расположение сборной Аргентины, чтобы отпраздновать День матери
1
15 октября
11:17
Плюнувший в сторону Месси Санабрия сообщил об угрозах в свой адрес
2
14 октября
20:42
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Неймар и другие игроки Бразилии проводили время с девушками перед матчем с Венесуэлой – есть их фото
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13 октября
21:13
Стало известно, почему фанаты Бразилии забросали Неймара попкорном
17:44
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Нобоа объявил об уходе из сборной
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13 сентября
08:28
Отбор ЧМ-2026. Бразилия вырвала победу над Перу на 90-й минуте
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00:53
Отбор ЧМ-2026. Аргентина разгромила Боливию (3:0) без Месси, игрока «Балтики» удалили
1
11 сентября
07:56
В сборной Бразилии определились с постоянным капитаном
1
9 сентября
12:38
Сборная Уругвая обновила собственный мировой рекорд
1
10:59
Неймар прокомментировал свой рекорд по голам за сборную Бразилии
1
10:23
У сборной Бразилии третья по длительности беспроигрышная серия за всю историю отборов ЧМ
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«Это же издевательство над игроком». Фанаты жалуются, что клуб Неймара высмеял его ужасную травму
«Это же издевательство над игроком». Фанаты жалуются, что клуб Неймара высмеял его ужасную травму
1
Источник:
Бомбардир
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Сегодня, 14:52
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ
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