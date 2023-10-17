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Игрок, которого обвиняли в преступлении против несовершеннолетней, вернулся в большой футбол – и сразу стал героем сборной
Главные новости
10:50
Анчелотти назвал трех игроков сборной Италии, которые нуждаются в лечении: «Они не в порядке»
10:39
Игрок, которого обвиняли в преступлении против несовершеннолетней, вернулся в большой футбол – и сразу стал героем сборной
10:27
Бензема обвинили в пропаганде ХАМАС
10:13
Макрон высказался об убийстве шведских фанатов в Бельгии
3
09:52
Лукаку вышел на 9-е место по голам за сборную, догнав Неймара
1
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08:19
Роналду высказался о победе Португалии над Боснией и Герцеговиной
08:11
Куман прокомментировал победу Нидерландов над Грецией
07:50
Ван Дейк оценил шансы Нидерландов на выход в финальную часть Евро
07:37
Зрители на стадионе в Брюсселе четыре часа ждали эвакуации после убийства шведских болельщиков
00:55
Тренер сборной Швеции эмоционально отреагировал на убийство двух фанатов в центре Брюсселя
4
00:35
Роналду забил в 2023 году больше голов, чем Холанд и Мбаппе
6
00:17
Шведских фанатов в Брюсселе убил член ИГИЛ*: новые подробности теракта
4
16 октября
23:50
Отбор Евро-2024. Португалия уничтожила Боснию, Нидерланды вырвали победу над Грецией и другие результаты
23:38
Фото
Роналду пострадал при задержании болельщика, выбежавшего на поле
23:17
⚡️ Матч отбора Евро-2024 не доиграли после теракта в Брюсселе
9
22:58
38-летний Роналду сделал дубль во 2-м матче отбора Евро подряд
4
22:31
В Брюсселе застрелили двух фанатов сборной Швеции
15
21:27
Определился 8-й участник Евро-2024
18:29
Неймар взбесился после инцидента с попкорном и пригрозил не лететь на матч с Уругваем
2
17:57
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Босния – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2023
15:41
Самые длинные безвыигрышные серии среди европейских сборных – некоторые не побеждали годами
15:14
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Игрок Франции засмеялся на минуте молчания – его позабавила фраза с трибун
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10:23
Гави установил рекорд сборной Испании
09:27
Джака повторил рекорд сборной Швейцарии 32-летней давности
15 октября
23:51
Определились еще три участника Евро-2024
23:45
Отбор Евро-2024. Испания победила Норвегию (1:0), Уэльс – Хорватию (2:1)
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21:53
Белоруссия лишилась шансов на выход на Евро-2024 – команда ни разу не была на Евро/ЧМ
20:57
Отбор Евро-2024. Белоруссия вела 3:1 против Швейцарии Якина, но сыграла вничью (3:3)
1
19:54
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Турция – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2023
19:49
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Норвегия – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2023
18:10
Кварацхелия помог сборной Грузии разгромить Кипр в отборе на Евро-2024
17:59
Стартовые составы на матч Швейцария – Белоруссия: 8 тур отбора ЧЕ-2024
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Швейцария – Белоруссия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2023
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Новости
Игрок, которого обвиняли в преступлении против несовершеннолетней, вернулся в большой футбол – и сразу стал героем сборной
Игрок, которого обвиняли в преступлении против несовершеннолетней, вернулся в большой футбол – и сразу стал героем сборной
1
Источник:
Бомбардир
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