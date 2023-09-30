Моуринью – о 16-м месте «Ромы» в Серии А: «Дело не во мне»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не стал называть себя виновным в провальном старте команды.
«Летом я получил самое безумное предложение за всю тренерскую карьеру [из Саудовской Аравии], но я от него отказался.
Я дал слово игрокам, болельщикам и клубу. Спустя три месяца кажется, что проблема во мне. Но я думаю, что это неправда. Проблема не во мне», – сказал португалец.
- У «Ромы» 1 победа в 6 турах Серии А.
- 5 очков за 6 стартовых матчей чемпионата – худший результат в карьере Моуринью.
- Римляне идут на 16-м месте в таблице лиги, до зоны вылета – 2 балла.
Источник: La Gazzetta dello Sport