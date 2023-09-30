Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Моуринью – о 16-м месте «Ромы» в Серии А: «Дело не во мне»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не стал называть себя виновным в провальном старте команды.

    «Летом я получил самое безумное предложение за всю тренерскую карьеру [из Саудовской Аравии], но я от него отказался.

    Я дал слово игрокам, болельщикам и клубу. Спустя три месяца кажется, что проблема во мне. Но я думаю, что это неправда. Проблема не во мне», – сказал португалец.

    • У «Ромы» 1 победа в 6 турах Серии А.
    • 5 очков за 6 стартовых матчей чемпионата – худший результат в карьере Моуринью.
    • Римляне идут на 16-м месте в таблице лиги, до зоны вылета – 2 балла.

    Новости по теме
    Моуринью прокомментировал худший старт сезона в своей карьере
    Моуринью установил личный антирекорд 1
    Моуринью попросил «Рому» любой ценой подписать игрока «МЮ» 2
    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+