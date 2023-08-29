«Аль-Наср» – «Аль-Шабаб» сыграют между собой в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии, начало – в 21:00 мск.
Стартовые составы на матч:
«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганнам, Аль-Фатиль, Лапорт, Конан, Аль-Хайбари, Гариб, Отавио, Брозович, Мане, Роналду
Главный тренер: Луиш Каштру
«Аль-Шабаб»: Ким Сын Гю, Al Sibyani, Надер Аль-Шарари, Яго Сантос, Аль-Скурк, ХаттанБахебри, Банега, Куэльяр, Аль-Монассар, Аль-Муваллад, Диалло
Главный тренер: Марсель Кейзер
Прямую трансляцию игры можно посмотреть на «Бомбардире».
Источник: «Бомбардир»