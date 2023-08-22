«Спартак» и «Ахмат» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» 26 августа в 19:30 по московскому времени.
Пять последних очных матчей:
- две победы «Спартака»
- три раза команды сыграли вничью
«Спартак» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа «Спартака» – 1.70
- ничья – 4.40
- победа «Ахмата» – 4.80
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Ахмат
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».
Оправится ли Спартак после поражения от Зенита? Получите специальный бонус в 17000 рублей и ставьте на матч без риска!
Смотреть прямую трансялцию матча «Спартак» – «Ахмат»
Источник: «Бомбардир»