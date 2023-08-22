«Спартак» и «Ахмат» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» 26 августа в 19:30 по московскому времени.

Пять последних очных матчей:

две победы «Спартака»

три раза команды сыграли вничью

«Спартак» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Спартака» – 1.70

ничья – 4.40

победа «Ахмата» – 4.80

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Ахмат

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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Смотреть прямую трансялцию матча «Спартак» – «Ахмат»