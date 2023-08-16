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    Неймар объяснил, почему перешел в «Аль-Хиляль»

    Нападающий Неймар прокомментировал переход в «Аль-Хиляль».

    «Всегда хотел испытать свои возможности в новом месте. Мне хочется написать новую историю, в чемпионате Саудовской Аравии много качественных игроков, лига очень быстро растет.

    «Аль‑Хиляль» – это большой клуб с фантастическими болельщиками. Чувствую, что принял правильное решение в нужное для меня время. Я люблю забивать и побеждать, планирую продолжать делать это со своей новой командой», – цитирует Неймара пресс‑служба клуба.

    • Неймар заработает за 2 года в Саудовской Аравии 300-400 миллионов евро.
    • Сообщалось, что «Аль-Хиляль» купил игрока за 100 миллионов евро.
    • В «ПСЖ» бразилец провел 6 лет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1205

      k611 3 часа назад

      Причина понятна, не песок же поехал посмотреть.

      1
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      Рейтинг: +853

      прабабушка краба 5 часов назад

      Даже здесь симулирует

      0
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    • ...
      Рейтинг: +105

      Имя на этом сайте 8 часов назад

      Всегда хотел испытать свои возможности в новом месте.----------
      Гыыы Особенно когда в этом месте---"заработает за 2 года в Саудовской Аравии 300-400 миллионов евро".

      0
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