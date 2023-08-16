Неймар объяснил, почему перешел в «Аль-Хиляль»

Нападающий Неймар прокомментировал переход в «Аль-Хиляль».

«Всегда хотел испытать свои возможности в новом месте. Мне хочется написать новую историю, в чемпионате Саудовской Аравии много качественных игроков, лига очень быстро растет.

«Аль‑Хиляль» – это большой клуб с фантастическими болельщиками. Чувствую, что принял правильное решение в нужное для меня время. Я люблю забивать и побеждать, планирую продолжать делать это со своей новой командой», – цитирует Неймара пресс‑служба клуба.

Неймар заработает за 2 года в Саудовской Аравии 300-400 миллионов евро.

Сообщалось, что «Аль-Хиляль» купил игрока за 100 миллионов евро.

В «ПСЖ» бразилец провел 6 лет.

Неймaр мечтал о «Золотом мяче», а теперь уезжает в клуб Малкома в Саудовской Аравии. Его зарплата – безумие

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