Как работает лимит на легионеров в топ-5 лигах – сравниваем с РПЛ (недавно в России заговорили об изменениях)

После срыва перехода Арсена Захаряна в «Лацио» мы подняли текст об агенте Пименте, которая прошлым летом продавливала его в «Челси», а сейчас – в «Страсбур». Там была строчка, что Захарян не прошел в состав «Лацио» из-за недостатка места для игроков не из Евросоюза. В комментариях нас спросили об этом, а мы решили немного расширить тему и рассказать об ограничениях в каждой топовой лиге.

Для начала напомним, как у РПЛ

С сезона-2022/23 в российской Премьер-лиге действует новый лимит на легионеров, и он затронет и этот сезон. Детали такие:

Максимум 13 иностранцев в заявке;

Не более 8 легионеров на поле.

«Ведомости» ссылаются на сайт РПЛ и пишут, что ни один клуб РПЛ не заполнил все 13 легионерских слотов.

В этой системе есть и исключения. С февраля-2019 белорусские футболисты перестали считаться легионерами. Позже исключение было сделано и для игроков из Казахстана, Киргизии и Армении.

28 июля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов публично допустил отмену статуса легионера для игроков из стран БРИКС:

«Во‑первых, и это основное, лимит на игроков определяется министерством спорта, а не РФС. Тем не менее, во‑вторых, существуют исключения, когда РФ заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда – да, представители этих стран не будут считаться легионерами России».

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Правда, «Чемпионат» сообщил, что информация о потере статуса легионера игроков из стран БРИКС с 1 января 2024 года не соответствует действительности.

АПЛ: сложная система с баллами и необходимостью играть за сборную

В Англии лимита на легионеров нет. Но есть пара важных условий:

В заявке команд должно быть не менее 8 доморощенных игроков (игрок считает доморощенным, если он родился и пробился в футбол не только в Англии, но и в Шотландии и Уэльсе);

Рабочие визы даются футболистам из Евросоюза;

Если игрок представляет за сборную из топ-10 рейтинга ФИФА, то он должен сыграть 30% от общих матчей команды за последние два года. Если сборная идет в диапазоне 31-50 в рейтинге ФИФА, то 70%;

Если футболист не успел заиграть за национальную команду, то ФА определяет его по специальным баллам (даются за достижения и показатели). Чтобы получить рабочую визу и играть в АПЛ, футболист должен набрать 15 баллов.

Недавно у «Челси» были проблемы с регистрацией игрока. Клуб потратил 18 млн фунтов на Андрея Сантоса. Но футболист не смог получить разрешение на работу, потому что не соответствовал показателям от ФА. В итоге сразу же после трансфера в «Челси» он ушел в аренду в «Васко да Гама».

Бундеслига: нет лимита, но акцент на местных футболистах

Федерация футбола Германии еще в 2006 года сняла ограничения по числу иностранцев. Но, да, там тоже есть правило – не менее 12 немецких игроков в заявке:

Не менее 8 игроков должны быть доморощенными;

Еще 4 футболиста должны пройти юношеские уровни профессиональных клубов Германии или закончить лицензированные Немецким футбольным союзом академии.

Серию А, Примеру и Лигу объединяет потребность в игроках с паспортов Евросоюза

В Серии А нет лимита на легионеров, но есть правило: в заявке должно быть не менее 8 итальянцев. Правда, в прошлом году глава FIGC Габриэле Гравина задумался о повышении этой планки (до 12). Причина: в первом туре прошлого сезона вышел только 31% от игроков, которые входят в большой шорт-лист Роберто Манчини.

Но сейчас действует правило, по которому клубы Серии А могут подписать максимально двух игроков не из Евросоюза за сезон. Если за это время таких футболистов пришло больше, то команде нужно продавать одного футболиста без паспорта ЕС. Недавно FIGC одобрила поправку, согласно которой игроки из Швейцарии и Великобритании приравниваются к гражданам Евросоюза.

В испанской Примере тоже нет лимита, но есть правило об игроках не из Евросоюза. Суммарно в заявке на сезоне Примеры у каждой команды должно быть не более пять футболистов не из ЕС. В составе на матч – не более трех таких игроков.

Периодически футболисты намеренно принимают испанское гражданство, чтобы облегчить жизнь своим клубам. Последний яркий пример – испанское гражданство появилось у Винисиуса, Эдера Милитао и Родриго. Они перестали считаться легионерами в составе «Реала».

В Лиге 1 аналогичная ситуация: там также нет лимита на легионеров. Но зато есть четкое правило по трансферам игроков не из Евросоюза. Максимально можно приобретать не более четырех таких футболистов за сезон. На поле должно быть не более трех футболистов без паспорта Евросоюза.

Но это не относится к африканцам и выходцам из бывших французских колоний – они не считаются за игроков без паспорта Евросоюза.

Фото: официальный сайт «Локомотива», AFLO/Global Look Press