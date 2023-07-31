В «Венеции» прояснили будущее Черышева

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал, останется ли в клубе российский вингер Денис Черышев.
«Паоло Ваноли рассчитывает на Дениса Черышева. Как и любой тренер, он доверяет каждому игроку команды.
До сегодняшнего дня в «Венецию» не поступало ни одного предложения по российскому полузащитнику. Однако посмотрим, как изменится ситуация в ближайшие недели», – заявил Брендолин.
- В прошлом сезоне Черышев забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 24 матчах.
- Россиянин в «Венеции» с августа 2022-го. До этого он выступал только в Испании.
- В итальянском клубе допускали расторжение контракта с Денисом.
Источник: Sport24