В «Венеции» прояснили будущее Черышева

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал, останется ли в клубе российский вингер Денис Черышев.

«Паоло Ваноли рассчитывает на Дениса Черышева. Как и любой тренер, он доверяет каждому игроку команды.

До сегодняшнего дня в «Венецию» не поступало ни одного предложения по российскому полузащитнику. Однако посмотрим, как изменится ситуация в ближайшие недели», – заявил Брендолин.