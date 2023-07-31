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    В «Венеции» прояснили будущее Черышева

    Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал, останется ли в клубе российский вингер Денис Черышев.

    «Паоло Ваноли рассчитывает на Дениса Черышева. Как и любой тренер, он доверяет каждому игроку команды.

    До сегодняшнего дня в «Венецию» не поступало ни одного предложения по российскому полузащитнику. Однако посмотрим, как изменится ситуация в ближайшие недели», – заявил Брендолин.

    • В прошлом сезоне Черышев забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 24 матчах.
    • Россиянин в «Венеции» с августа 2022-го. До этого он выступал только в Испании.
    • В итальянском клубе допускали расторжение контракта с Денисом.

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    Источник: Sport24

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