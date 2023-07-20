Назначены судьи на матчи 1-го тура РПЛ

Российский футбольный союз определился с судейскими бригадами на матчи первого тура РПЛ.
Восемь игр пройдут в течение трех дней.
21 июля (пятница)
«Динамо» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гвардис.
22 июля (суббота)
«Урал» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Александр Гончар.
«Пари НН» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Эдуард Малый.
«Локомотив» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мацюра.
«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.
23 июля (воскресенье)
«Спартак» – «Оренбург»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Колобаев.
«Ростов» – «Факел»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Сочи» – «Балтика»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мартынов.