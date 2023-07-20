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Назначены судьи на матчи 1-го тура РПЛ

20 июля 2023, 12:55

Российский футбольный союз определился с судейскими бригадами на матчи первого тура РПЛ.

Восемь игр пройдут в течение трех дней.

21 июля (пятница)

«Динамо»«Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гвардис.

22 июля (суббота)

«Урал»ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Александр Гончар.

«Пари НН»«Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив»«Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ахмат»«Крылья Советов»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

23 июля (воскресенье)

«Спартак»«Оренбург»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Колобаев.

«Ростов»«Факел»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Сочи»«Балтика»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мартынов.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Ростов Ахмат Краснодар Оренбург Локомотив Динамо Сочи Урал Крылья Советов Факел Нижний Новгород Рубин Балтика Безбородов Владислав Карасев Сергей Шадыханов Павел Иванов Cергей Левников Кирилл Амелин Алексей Чистяков Артем Шафеев Рафаэль
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