В академии «Вашингтона» на катках установили логотип в честь Овечкина

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» решил увековечить «офис Овечкина» – точку на льду, откуда россиянин забивает чаще всего. Она располагается в левом кругу вбрасывания.

Теперь на катках академии клуба эта точка отмечена как «офис Овечкина». На ней написан номер 8 – под ним выступает Александр.

Юные хоккеисты, как сообщили в Америке, с удовольствием отрабатывают броски со знаменитой точки.

Овечкин в «Вашингтоне» с 2005 года.

С командой он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Овечкин также выигрывал чемпионат мира со сборной России.

Фото: социальные сети «Вашингтона»