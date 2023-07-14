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    • В академии «Вашингтона» на катках установили логотип в честь Овечкина

    В академии «Вашингтона» на катках установили логотип в честь Овечкина

    Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» решил увековечить «офис Овечкина» – точку на льду, откуда россиянин забивает чаще всего. Она располагается в левом кругу вбрасывания.

    Теперь на катках академии клуба эта точка отмечена как «офис Овечкина». На ней написан номер 8 – под ним выступает Александр.

    Юные хоккеисты, как сообщили в Америке, с удовольствием отрабатывают броски со знаменитой точки.

    • Овечкин в «Вашингтоне» с 2005 года.
    • С командой он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
    • Овечкин также выигрывал чемпионат мира со сборной России.

    Фото: социальные сети «Вашингтона»

    Источник: «Бомбардир»

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