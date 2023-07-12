Самый возрастной игрок мира продлил контракт с клубом

«Оливейренше» из второй по силе португальской лиги продлил контракт с 56-летним полузащитником Кадзуеси Миурой. Он рассчитан на ближайший сезон.

Миура в Португалии с зимы. Его арендовали у японской «Йокогамы», но теперь права на игрока полностью принадлежат португальцам.

Несколько месяцев назад игрок дал понять, что заканчивать карьеру не планирует.

Миура – самый возрастной игрок мира. Ближайший сезон станет для него 38-м в карьере.

В 1990-2000 годах Миура провел 89 матчей за сборную Японии, забил 55 голов. С командой он выиграл Кубок Азии в 1992 году.

56-летний футболист дебютировал за португальский клуб

Фото: AFLO