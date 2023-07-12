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Самый возрастной игрок мира продлил контракт с клубом

12 июля 2023, 09:10
8

«Оливейренше» из второй по силе португальской лиги продлил контракт с 56-летним полузащитником Кадзуеси Миурой. Он рассчитан на ближайший сезон.

Миура в Португалии с зимы. Его арендовали у японской «Йокогамы», но теперь права на игрока полностью принадлежат португальцам.

Несколько месяцев назад игрок дал понять, что заканчивать карьеру не планирует.

Миура – самый возрастной игрок мира. Ближайший сезон станет для него 38-м в карьере.

В 1990-2000 годах Миура провел 89 матчей за сборную Японии, забил 55 голов. С командой он выиграл Кубок Азии в 1992 году.

56-летний футболист дебютировал за португальский клуб

Фото: AFLO

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Источник: твиттер «Оливейренше»
Португалия. Примейра
Комментарии (8)
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Давид59
1689144218
Парень известен в мире. Он хочет поставить рекорд на все времена и попасть в книгу рекордов Гиннеса.
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Давид59
1689144320
Оливейренше делает себе рекламу. Маркетинг типа.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1689145156
Снимаю шляпу.
Ответить
k611
1689148409
Можно только поаплодировать. Круто.
Ответить
САДЫЧОК
1689154680
Красавчик !
Ответить
raritet
1689158977
Вот это да!!!. Просто невероятно. В гораздо гораздо более молодом возрасте наши игроки с пивными пузами с трудом дышат в микрофон при интервью, а тут такой дядька еще в поле...
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zigbert
1689189200
Гвозди бы делать из этих людей, Крепче бы не было в мире гвоздей.
Ответить
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