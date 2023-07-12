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    Самый возрастной игрок мира продлил контракт с клубом

    «Оливейренше» из второй по силе португальской лиги продлил контракт с 56-летним полузащитником Кадзуеси Миурой. Он рассчитан на ближайший сезон.

    Миура в Португалии с зимы. Его арендовали у японской «Йокогамы», но теперь права на игрока полностью принадлежат португальцам.

    Несколько месяцев назад игрок дал понять, что заканчивать карьеру не планирует.

    Миура – самый возрастной игрок мира. Ближайший сезон станет для него 38-м в карьере.

    В 1990-2000 годах Миура провел 89 матчей за сборную Японии, забил 55 голов. С командой он выиграл Кубок Азии в 1992 году.

    56-летний футболист дебютировал за португальский клуб

    Фото: AFLO

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    Источник: твиттер «Оливейренше»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5188

      fakeid 19 минут назад

      ещё и спартаке поиграть успеет

      0
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      Рейтинг: +24851

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Снимаю шляпу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6503

      Давид59 39 минут назад

      Оливейренше делает себе рекламу. Маркетинг типа.

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      Рейтинг: +6503

      Давид59 41 минуту назад

      Парень известен в мире. Он хочет поставить рекорд на все времена и попасть в книгу рекордов Гиннеса.

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      Рейтинг: +24851

      DOCTOR PENALTY > Давид59 29 минут назад

      Парень тебе в отцы годится... Нет? )))

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