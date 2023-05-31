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    «Севилья» – «Рома»: стартовые составы на финал Лиги Европы

    «Севилья» и «Рома» назвали стартовые составы на финальный матч Лиги Европы.

    • Матч на будапештском стадионе «Ференц Пушкаш» начнется в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Севилья: Боно, Теллес, Гудель, Баде, Навас, Ракитич, Фернандо, Хиль, Торрес, Окампос, Эн-Несири.

    Рома: Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Ибаньес, Челик, Матич, Кристанте, Спинаццола, Дибала, Абрахам, Пеллегрини.

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 20:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7110

      Красногорск_Фан 37 минут назад

      В этом финале буду болеть за Рому. Хочется праздника в Риме сегодня. Выиграть сможет только "на зубах" в отдельно взятом матче.

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