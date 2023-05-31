В этом финале буду болеть за Рому. Хочется праздника в Риме сегодня. Выиграть сможет только "на зубах" в отдельно взятом матче.
«Севилья» и «Рома» назвали стартовые составы на финальный матч Лиги Европы.
- Матч на будапештском стадионе «Ференц Пушкаш» начнется в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
Севилья: Боно, Теллес, Гудель, Баде, Навас, Ракитич, Фернандо, Хиль, Торрес, Окампос, Эн-Несири.
Рома: Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Ибаньес, Челик, Матич, Кристанте, Спинаццола, Дибала, Абрахам, Пеллегрини.