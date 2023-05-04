Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в апреле

Тут два претендента может быть, это Семак, по вполне понятным причинам и Галактионов, вытаскивающий Локо из задницы, остальные так, для проформы только.
Стали известны номинанты на приз тренеру прошедшего месяца в РПЛ.
Претенденты по итогам апреля:
- Сергей Семак («Зенит») – 13 очков в 5 матчах;
- Валерий Карпин («Ростов») – 9 очков в 5 матчах;
- Гильермо Абаскаль («Спартак») – 9 очков в 5 матчах;
- Владимир Федотов (ЦСКА) – 13 очков в 5 матчах;
- Михаил Галактионов («Локомотив») – 10 очков в 5 матчах.
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