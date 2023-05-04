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    Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в апреле

    Стали известны номинанты на приз тренеру прошедшего месяца в РПЛ.

    Претенденты по итогам апреля:

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5874

      maygli 2 часа назад

      Тут два претендента может быть, это Семак, по вполне понятным причинам и Галактионов, вытаскивающий Локо из задницы, остальные так, для проформы только.

      0
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      Рейтинг: +2120

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Что делает среди тренеров физрук Абаскаль? Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1131

      Спартач80 4 часа назад

      Хватит наговаривать на Семака-не тренер он....

      0
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      Рейтинг: +1286

      Болотоход 5 часов назад

      позор газпрому

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4642

      fakeid > Болотоход 5 часов назад

      акрон.

      2
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      Рейтинг: +4205

      raritet > Болотоход 5 часов назад

      Кстати , есть мысль. Можно сменить аватарку : вместо бороды -трубы Газпрома и ник Болотоход заменить на ник Позор Газпрому. Будет как-то цельнее. Скорее всего Миллер не оценит новый ник.

      0
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      Рейтинг: +1286

      Болотоход > fakeid 5 часов назад

      Бакланы) Гадюшник! Помойка! Блеклоголубые! Дзюба-Азмун! Стыдно всегда.!

      2
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      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > Болотоход 3 часа назад

      Как ты высокохудожественно визжишь . Обучался где или жизнь "заставила" ?

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