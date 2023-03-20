«Тоттенхэм» определился с ценой на Кейна

«Тоттенхэм» готов продать форварда Гарри Кейна, но при двух условиях.
Во-первых, клуб хочет заработать на трансфере не менее 100 миллионов фунтов.
Во-вторых, лондонцы рассчитывают получить всю сумму сделки одним траншем.
Английский нападающий интересен «Манчестер Юнайтед», «Реалу» и «Баварии».
- В этом сезоне Кейн забил 22 гола и сделал 4 ассиста в 38 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.
- Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро (78,8 млн фунтов).
Источник: The Times