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    «Тоттенхэм» определился с ценой на Кейна

    «Тоттенхэм» готов продать форварда Гарри Кейна, но при двух условиях.

    Во-первых, клуб хочет заработать на трансфере не менее 100 миллионов фунтов.

    Во-вторых, лондонцы рассчитывают получить всю сумму сделки одним траншем.

    Английский нападающий интересен «Манчестер Юнайтед», «Реалу» и «Баварии».

    • В этом сезоне Кейн забил 22 гола и сделал 4 ассиста в 38 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.
    • Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро (78,8 млн фунтов).

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    Источник: The Times

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    20.03.2023 20:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      j45u45u45 49 минут назад

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      Рейтинг: +12408

      DeStar 2 часа назад

      у кейна стата норм, но играет честно ГГ , и вот бы понять это он играет не очень активно, или это потому что весь ТТХ такой

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      Рейтинг: +100992

      zigbert 2 часа назад

      МЮ вроде бы отказался от Кейна. В Реале на его позиции Бензема. Баварии он пригодился бы но найдут ли они столько денег?

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      Рейтинг: +12408

      DeStar > zigbert 2 часа назад

      мю может и снова задуматься к примеру, есть просто "пироги" интереснее. Тот же осимхен.

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      Рейтинг: +14346

      Skull_Boy 2 часа назад

      115 млн за предпенсионера смешно

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      Рейтинг: +547

      Baggio1986 2 часа назад

      Продадут,когда ему около пятидесяти будет походу

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