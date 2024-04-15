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    • Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем удерживает лидерство, Мбаппе потерял 2-е место

    Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем удерживает лидерство, Мбаппе потерял 2-е место

    Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

    Лидером списка остается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

    Килиан Мбаппе опустился на третье место. Вторым теперь идет Фил Фоден.

    Предыдущую версию рейтинга можно посмотреть здесь.

    1. Джуд Беллингем («Реал»)
    2. Фил Фоден («Манчестер Сити»)
    3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
    4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
    5. Родри («Манчестер Сити»)
    6. Гарри Кейн («Бавария»)
    7. Винисиус Жуниор («Реал»)
    8. Антуан Гризманн («Атлетико»)
    9. Флориан Вирц («Байер»)
    10. Букайо Сака («Арсенал»)
    11. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
    12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
    13. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
    14. Бернарду Силвa («Манчестер Сити»)
    15. Деклан Райс («Арсенал»)
    16. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
    17. Лаутаро Мартинес («Интер»)
    18. Родриго («Реал»)
    19. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
    20. Лионель Месси («Интер Майами»)

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    Источник: Goal

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    Комментарии (4)
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    Romeo 123
    1713200435
    А получит гном как всегда , что бы его не обидеть надо дать гному зм
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    Cleaner
    1713201833
    Мбаппе и на место в первой десятке не наиграл...(
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    Glebson
    1713208599
    Всё решит победа в ЛЧ. Либо, если Байер возьмет свой требл, то какой-нибудь Виртц мог бы претендовать
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