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    • Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем остался лидером, Роналду выше Месси

    Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем остался лидером, Роналду выше Месси

    Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

    Лидером списка остается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

    Криштиану Роналду и Лионель Месси замыкают топ-20 рейтинга – португалец на одну позицию выше аргентинца.

    1. Джуд Беллингем («Реал»)
    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
    3. Фил Фоден («Манчестер Сити»)
    4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
    5. Родри («Манчестер Сити»)
    6. Гарри Кейн («Бавария»)
    7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
    8. Винисиус Жуниор («Реал»)
    9. Антуан Гризманн («Атлетико»)
    10. Букайо Сака («Арсенал»)
    11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
    12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
    13. Деклан Райс («Арсенал»)
    14. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
    15. Бeрнарду Силва («Манчестер Сити»)
    16. Флориан Вирц («Байер»)
    17. Лаутаро Мартинес («Интер»)
    18. Родриго («Реал»)
    19. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
    20. Лионель Месси («Интер Майами»)

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    Источник: Goal

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    08.04.2024 16:24
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    Комментарии (2)
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1712583938
    Ладно Криштиану там реально забивает причём прилично так да и чемпионат там сейчас сильнее чем в той же Америке но каким Макаром Месси попал в 20 не понятно
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