Рианчо назвал недостаток Миранчука

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не считает полузащитника «Торино» Алексея Миранчука стабильным игроком.
«Наверное, сейчас ему комфортно в «Торино», то он нашел свою команду. Но Миранчук всегда казался мне нестабильным футболистом. Посмотрим, как он проявит себя дальше», – сказал испанец.
- Россиянин принадлежит «Аталанте», куда должен вернуться летом.
- 27-летний игрок стоит 10 миллионов евро.
- В сезоне Серии А Миранчук провел 20 матчей, забил 4 гола, сделал 5 ассистов.
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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»