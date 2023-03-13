Рианчо назвал недостаток Миранчука

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не считает полузащитника «Торино» Алексея Миранчука стабильным игроком.

«Наверное, сейчас ему комфортно в «Торино», то он нашел свою команду. Но Миранчук всегда казался мне нестабильным футболистом. Посмотрим, как он проявит себя дальше», – сказал испанец.

Россиянин принадлежит «Аталанте», куда должен вернуться летом.

27-летний игрок стоит 10 миллионов евро.

В сезоне Серии А Миранчук провел 20 матчей, забил 4 гола, сделал 5 ассистов.

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