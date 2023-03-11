Навка получила 25-миллионный грант на проведение ледовых шоу. Плющенко и Авербуху отказали

Президентский фонд культурных инициатив выделил грант компании Татьяны Навки.

Деньги запрашивались на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек», «Лебединое озеро».

Фонд одобрил грант в размере 25 миллионов 375 тысяч рублей.

Общая сумма расходов на реализацию проекта составит более 152,5 миллионов рублей, 127,1 миллионов – софинансирование.

Также за грант боролись Евгений Плющенко и Илья Авербух, но им отказали.

Плющенко запрашивал 79,745 млн рублей на шоу «Союз чемпионов», Авербух – 53 млн на шоу «Анна Каренина».

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