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    Навка получила 25-миллионный грант на проведение ледовых шоу. Плющенко и Авербуху отказали

    Президентский фонд культурных инициатив выделил грант компании Татьяны Навки.

    Деньги запрашивались на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек», «Лебединое озеро».

    Фонд одобрил грант в размере 25 миллионов 375 тысяч рублей.

    Общая сумма расходов на реализацию проекта составит более 152,5 миллионов рублей, 127,1 миллионов – софинансирование.

    Также за грант боролись Евгений Плющенко и Илья Авербух, но им отказали.

    Плющенко запрашивал 79,745 млн рублей на шоу «Союз чемпионов», Авербух – 53 млн на шоу «Анна Каренина».

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    Источник: Президентский фонд культурных инициатив

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    11.03.2023 10:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 11 марта, 13:02

      Стыдобище

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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 11 марта, 12:52

      Ну надо же как то супруге пескова зарабатывать

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      Рейтинг: +7903

      Беспонтий 11 марта, 11:26

      супружнице пескова мало жрать в три горла

      можно и в четыре если уж попёрло

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      Рейтинг: +122

      Назарян 11 марта, 11:26

      дармоеды вот куда государственные деньги уходят , потом билеты в три дорога продают

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