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    Какой вы футболист?

    Канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты

    Канадские олимпийцы выступили против возвращения российских и белорусских спортсменов в международные турниры.

    «Мы осуждаем недавние публичные заявления НОК Канады в поддержку «исследования пути» для российских и белорусских спортсменов с целью их выступления в качестве «нейтральных» на Олимпиаде-2024 в Париже», – говорится в письме.

    Письмо подписали четырехкратная победительница Олимпийских игр по хоккею Хэйли Викенхайзер, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Тесса Виртью, двукратный олимпийский чемпион по фристайлу Александр Билодо и другие спортсмены.

    • Европейские страны грозятся бойкотировать парижскую Олимпиаду, если там будет Россия.
    • Соответствующую коалицию организовала Польша.
    • Россия отстранена от международного в том числе футбола решениями ФИФА и УЕФА.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Источник: Reuters

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    10.03.2023 11:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 10 марта, 13:05

      Канадская бандера рулит.

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