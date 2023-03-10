Канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты

Канадские олимпийцы выступили против возвращения российских и белорусских спортсменов в международные турниры.

«Мы осуждаем недавние публичные заявления НОК Канады в поддержку «исследования пути» для российских и белорусских спортсменов с целью их выступления в качестве «нейтральных» на Олимпиаде-2024 в Париже», – говорится в письме.

Письмо подписали четырехкратная победительница Олимпийских игр по хоккею Хэйли Викенхайзер, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Тесса Виртью, двукратный олимпийский чемпион по фристайлу Александр Билодо и другие спортсмены.

Европейские страны грозятся бойкотировать парижскую Олимпиаду, если там будет Россия.

Соответствующую коалицию организовала Польша.

Россия отстранена от международного в том числе футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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