Волейболистки из Бразилии и Нидерландов поженились. Они в отношениях семь лет

Международная федерация волейбола в социальной сети поздравила игрока сборной Бразилии Ану Каролину и спортсменку сборной Нидерландов Анне Бейс со свадьбой. Они поженились спустя семь лет отношений.

Брак оформлен в Бразилии.

Обеим волейболисткам по 31 году.

С 2020 года они выступают за бразильский клуб «Прая».

Каролина брала серебро Олимпиады. Бейс дважды выигрывала серебро чемпионата Европы.

Фото: социальные сети Международной федерации волейбола.

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