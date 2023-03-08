Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Волейболистки из Бразилии и Нидерландов поженились. Они в отношениях семь лет

    Международная федерация волейбола в социальной сети поздравила игрока сборной Бразилии Ану Каролину и спортсменку сборной Нидерландов Анне Бейс со свадьбой. Они поженились спустя семь лет отношений.

    Брак оформлен в Бразилии.

    • Обеим волейболисткам по 31 году.
    • С 2020 года они выступают за бразильский клуб «Прая».
    • Каролина брала серебро Олимпиады. Бейс дважды выигрывала серебро чемпионата Европы.

    Фото: социальные сети Международной федерации волейбола.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2023 10:09
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3462

      FRZZ 8 марта, 14:10

      Бомбардир, а кто кого трахать будет, почему не пишите?
      Вы же специалисты по этой части.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2547

      Челнинец 8 марта, 14:01

      слева на мужика похожа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 8 марта, 12:58

      Бомба, а не пропаганда ли это не традиционных...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы 8 марта, 12:54

      милота.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1455

      Freyd 8 марта, 11:54

      Лизуньям у нас везде дорога,очень хорошая новость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З 8 марта, 10:22

      8 марта !!!
      Прекрасная новость , Бомбардир.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11