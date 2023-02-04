Какие игроки РПЛ летом станут свободными агентами

В топовых лигах Европы закончилось трансферное окно. В России оно продолжается – и для некоторых футболистов РПЛ это одна из последних возможностей (кроме продления контрактов) не уйти из своих действующих клубов следующим летом на правах свободных агентов.
А таких футболистов, чьи контракты истекают в конце июня, достаточно. Рассказываем о некоторых из них, сортируя в порядке убывания трансферной стоимости по Transfermarkt.
1. Матвей Сафонов (15 млн евро).
Пока нет слухов о продлении контракта с Сафоновым. Сам он в начале января говорил:
«Если ты спросишь, думал ли я о переходе в другие клубы, другие страны, то, естественно, я скажу, что думал об этом. Но сейчас у меня нет цели и мысли о том, что нужно уходить. Естественно, нет. Но я об этом думаю. Считаю, что мне пока рано об этом думать и целенаправленно стремиться куда-то уйти, но не отрицаю того, что это может произойти. А может и не произойти».
Недавно на сборах сказал, что не хочет уезжать в Чемпионшип, как это сделал Никита Хайкин (тот подписал контракт с «Бристолем»).
2. Далер Кузяев (10 млн евро).
В октябре Александр Медведев говорил, что «Зенит» предложил Кузяеву новый контракт. В декабре он же сказал, что клуб обсудит продление соглашений с футболистами (Кузяев, Михаил Кержаков, Деян Ловрен и Вячеслав Караваев) на сборах в январе. Пока нет никакой информации о новом контракте Кузяева.
3. Вячеслав Караваев (6 млн евро).
Так же, как и Кузяев, получил предложение о новом контракте. Пока никакой конкретики нет.
4. Франсуа Камано (4 млн евро).
В декабре «Чемпионат» говорил, что Камано раздумывает о приостановке контракта с «Локомотивом». Чуть позже L’Equipe написал, что «Локо» ведет переговоры с «Нантом» по трансферу Камано. В итоге не сложилось – вероятно, он действительно покинет «Локомотив», но уже летом и бесплатно.
5. Дмитрий Полоз (3 млн евро).
Осенью появились слухи, что Полоз продлит контракт с «Ростовом», на что сам он говорил:
«Нет. Я не в процессе [продления контракта]. Уже продлили? Нет, не в процессе и не продлил».
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У кого еще заканчиваются контракты следующим летом:
- Александр Черников («Краснодар»);
- Ибрагим Цаллагов («Сочи»);
- Артур Юсупов («Сочи»);
- Алексей Ионов («Краснодар»);
- Дмитрий Живоглядов («Локомотив»);
- Даниил Куликов («Локомотив»);
- Тимофей Маргасов («Сочи»);
- Иван Игнатьев («Локомотив»);
- Резиуан Мирзов («Химки»);
- Тимур Сулейманов («Пари НН»);
- Георгий Щенников (ЦСКА);
- Илья Кутепов («Торпедо»);
- Сергей Паршивлюк («Динамо»).
Фото: официальный сайт РПЛ, официальный сайт «Локомотива»