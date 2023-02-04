Какие игроки РПЛ летом станут свободными агентами

В топовых лигах Европы закончилось трансферное окно. В России оно продолжается – и для некоторых футболистов РПЛ это одна из последних возможностей (кроме продления контрактов) не уйти из своих действующих клубов следующим летом на правах свободных агентов.

А таких футболистов, чьи контракты истекают в конце июня, достаточно. Рассказываем о некоторых из них, сортируя в порядке убывания трансферной стоимости по Transfermarkt.

1. Матвей Сафонов (15 млн евро).

Пока нет слухов о продлении контракта с Сафоновым. Сам он в начале января говорил:

«Если ты спросишь, думал ли я о переходе в другие клубы, другие страны, то, естественно, я скажу, что думал об этом. Но сейчас у меня нет цели и мысли о том, что нужно уходить. Естественно, нет. Но я об этом думаю. Считаю, что мне пока рано об этом думать и целенаправленно стремиться куда-то уйти, но не отрицаю того, что это может произойти. А может и не произойти».

Недавно на сборах сказал, что не хочет уезжать в Чемпионшип, как это сделал Никита Хайкин (тот подписал контракт с «Бристолем»).

2. Далер Кузяев (10 млн евро).

В октябре Александр Медведев говорил, что «Зенит» предложил Кузяеву новый контракт. В декабре он же сказал, что клуб обсудит продление соглашений с футболистами (Кузяев, Михаил Кержаков, Деян Ловрен и Вячеслав Караваев) на сборах в январе. Пока нет никакой информации о новом контракте Кузяева.

3. Вячеслав Караваев (6 млн евро).

Так же, как и Кузяев, получил предложение о новом контракте. Пока никакой конкретики нет.

4. Франсуа Камано (4 млн евро).

В декабре «Чемпионат» говорил, что Камано раздумывает о приостановке контракта с «Локомотивом». Чуть позже L’Equipe написал, что «Локо» ведет переговоры с «Нантом» по трансферу Камано. В итоге не сложилось – вероятно, он действительно покинет «Локомотив», но уже летом и бесплатно.

5. Дмитрий Полоз (3 млн евро).

Осенью появились слухи, что Полоз продлит контракт с «Ростовом», на что сам он говорил:

«Нет. Я не в процессе [продления контракта]. Уже продлили? Нет, не в процессе и не продлил».

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У кого еще заканчиваются контракты следующим летом:

Фото: официальный сайт РПЛ, официальный сайт «Локомотива»