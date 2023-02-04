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    Какие игроки РПЛ летом станут свободными агентами

    В топовых лигах Европы закончилось трансферное окно. В России оно продолжается – и для некоторых футболистов РПЛ это одна из последних возможностей (кроме продления контрактов) не уйти из своих действующих клубов следующим летом на правах свободных агентов.

    А таких футболистов, чьи контракты истекают в конце июня, достаточно. Рассказываем о некоторых из них, сортируя в порядке убывания трансферной стоимости по Transfermarkt.

    1. Матвей Сафонов (15 млн евро).

    Пока нет слухов о продлении контракта с Сафоновым. Сам он в начале января говорил:

    «Если ты спросишь, думал ли я о переходе в другие клубы, другие страны, то, естественно, я скажу, что думал об этом. Но сейчас у меня нет цели и мысли о том, что нужно уходить. Естественно, нет. Но я об этом думаю. Считаю, что мне пока рано об этом думать и целенаправленно стремиться куда-то уйти, но не отрицаю того, что это может произойти. А может и не произойти».

    Недавно на сборах сказал, что не хочет уезжать в Чемпионшип, как это сделал Никита Хайкин (тот подписал контракт с «Бристолем»).

    2. Далер Кузяев (10 млн евро).

    В октябре Александр Медведев говорил, что «Зенит» предложил Кузяеву новый контракт. В декабре он же сказал, что клуб обсудит продление соглашений с футболистами (Кузяев, Михаил Кержаков, Деян Ловрен и Вячеслав Караваев) на сборах в январе. Пока нет никакой информации о новом контракте Кузяева.

    3. Вячеслав Караваев (6 млн евро).

    Так же, как и Кузяев, получил предложение о новом контракте. Пока никакой конкретики нет.

    4. Франсуа Камано (4 млн евро).

    В декабре «Чемпионат» говорил, что Камано раздумывает о приостановке контракта с «Локомотивом». Чуть позже L’Equipe написал, что «Локо» ведет переговоры с «Нантом» по трансферу Камано. В итоге не сложилось – вероятно, он действительно покинет «Локомотив», но уже летом и бесплатно.

    5. Дмитрий Полоз (3 млн евро).

    Осенью появились слухи, что Полоз продлит контракт с «Ростовом», на что сам он говорил:

    «Нет. Я не в процессе [продления контракта]. Уже продлили? Нет, не в процессе и не продлил».

    ***

    У кого еще заканчиваются контракты следующим летом:

    Фото: официальный сайт РПЛ, официальный сайт «Локомотива»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 15:57
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100209

      zigbert 7 минут назад

      Больше всего таких игроков из Локомотива. Странно что Сафонов и Кузяев еще не продлили свои контракты.

      0
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      Рейтинг: +1386

      Freyd 1 час назад

      Фамилий много а выбрать некого

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33522

      VVM1964 > Freyd 27 минут назад

      Да вроде мы никого больше и не планируем брать .

      1
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