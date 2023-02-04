Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Какие игроки РПЛ летом станут свободными агентами

4 февраля 2023, 22:32
10

В топовых лигах Европы закончилось трансферное окно. В России оно продолжается – и для некоторых футболистов РПЛ это одна из последних возможностей (кроме продления контрактов) не уйти из своих действующих клубов следующим летом на правах свободных агентов.

А таких футболистов, чьи контракты истекают в конце июня, достаточно. Рассказываем о некоторых из них, сортируя в порядке убывания трансферной стоимости по Transfermarkt.

1. Матвей Сафонов (15 млн евро).

Пока нет слухов о продлении контракта с Сафоновым. Сам он в начале января говорил:

«Если ты спросишь, думал ли я о переходе в другие клубы, другие страны, то, естественно, я скажу, что думал об этом. Но сейчас у меня нет цели и мысли о том, что нужно уходить. Естественно, нет. Но я об этом думаю. Считаю, что мне пока рано об этом думать и целенаправленно стремиться куда-то уйти, но не отрицаю того, что это может произойти. А может и не произойти».

Недавно на сборах сказал, что не хочет уезжать в Чемпионшип, как это сделал Никита Хайкин (тот подписал контракт с «Бристолем»).

2. Далер Кузяев (10 млн евро).

В октябре Александр Медведев говорил, что «Зенит» предложил Кузяеву новый контракт. В декабре он же сказал, что клуб обсудит продление соглашений с футболистами (Кузяев, Михаил Кержаков, Деян Ловрен и Вячеслав Караваев) на сборах в январе. Пока нет никакой информации о новом контракте Кузяева.

3. Вячеслав Караваев (6 млн евро).

Так же, как и Кузяев, получил предложение о новом контракте. Пока никакой конкретики нет.

4. Франсуа Камано (4 млн евро).

В декабре «Чемпионат» говорил, что Камано раздумывает о приостановке контракта с «Локомотивом». Чуть позже L’Equipe написал, что «Локо» ведет переговоры с «Нантом» по трансферу Камано. В итоге не сложилось – вероятно, он действительно покинет «Локомотив», но уже летом и бесплатно.

5. Дмитрий Полоз (3 млн евро).

Осенью появились слухи, что Полоз продлит контракт с «Ростовом», на что сам он говорил:

«Нет. Я не в процессе [продления контракта]. Уже продлили? Нет, не в процессе и не продлил».

***

У кого еще заканчиваются контракты следующим летом:

Фото: официальный сайт РПЛ, официальный сайт «Локомотива»

Источник: Бомбардир
Россия Зенит Локомотив Краснодар Ростов Сочи Торпедо ЦСКА Нижний Новгород
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Freyd
1675512447
Фамилий много а выбрать некого
Ответить
zigbert
1675515906
Больше всего таких игроков из Локомотива. Странно что Сафонов и Кузяев еще не продлили свои контракты.
Ответить
Антибиотик
1675542068
Сафонов своими высказываниями мне сейчас Кличко напомнил))
Ответить
eugen-han
1675586611
Ценники явно завышены, в особенности на Сафонова, который при всем уважении, ну не стоит он таких денег даже в половину, разве что на 1/3 от заявленной суммы и то, если только на внутреннем рынке. Это касается и всех остальных, вышеперечисленных игроков. Годы спекуляций канули в лету. Теперь прописывают отступные в контактах, которые ещё сначало надо заключить на определенных взаимовыгодных условиях. Например Дзюба до сих пор этого не может понять, и по этому наверное не может найти себе клуб.
Ответить
alefreddy
1675863237
кто эти деньги присудил уж не по меркам Газпрема
Ответить
Главные новости
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
3
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
8
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
5
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
5
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
5
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
6
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
Все новости
Все новости
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
1
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
1
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
2
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
2
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
11:58
1
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
7
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
10:38
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
6
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
2
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
6
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
2
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
14
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
28
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
09:17
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
08:15
15
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+