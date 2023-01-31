«Интер» и «Аталанта» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Италии.
Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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«Интер»: Онана – Дармиан, Де Врей, Ачерби – Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Госенс – Мартинес, Лукаку.
«Аталанта»: Муссо – Скалвини, Джимсити, Толой – Меле, Копмейнерс, Де Рон, Хатебур – Бога, Пашалич, Сапата.
В последний раз команды встречались 13 ноября 2022 года – «Интер» победил в гостях со счетом 3:2. Дубль сделал Эдин Джеко.
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Где смотреть матч Интер – Аталанта
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Источник: «Бомбардир»