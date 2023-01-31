«Интер» и «Аталанта» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Италии.

Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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«Интер»: Онана – Дармиан, Де Врей, Ачерби – Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Госенс – Мартинес, Лукаку.

«Аталанта»: Муссо – Скалвини, Джимсити, Толой – Меле, Копмейнерс, Де Рон, Хатебур – Бога, Пашалич, Сапата.

В последний раз команды встречались 13 ноября 2022 года – «Интер» победил в гостях со счетом 3:2. Дубль сделал Эдин Джеко.

Коэффициенты:

Победа Интера – 1.98

Ничья – 3.75

Победа Аталанты – 4.20

Где смотреть матч Интер – Аталанта

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Прогноз на матч Интер – Аталанта