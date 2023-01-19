Лещук – о финале ЧМ-2022: «Вся сборная Аргентины ревела. Это не по-мужски»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о своей реакции на слезы игроков сборной Аргентины после победы в финале ЧМ-2022 в Катаре.

— Чемпионат мира посматривал, пока был в отпуске. Единственный из отеля пришел смотреть полуфиналы и финал.

— Как тебе финал?

— В начале было скучно, только в конце получилась яркая развязка. Сначала болел за Аргентину, а потом захотелось, чтобы победила Франция. По итогу, расстроился. Я понимаю, что бывают слезы счастья, но у Аргентины вся команда ревела. Не по-мужски как-то, мне это не понравилось.

Аргентина победила Францию по пенальти.

Аргентинцы впервые с 1986 года стали чемпионами мира.

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