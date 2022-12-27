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    Агент Лунева оценил вероятность возвращения вратаря «Байера» в Россию

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, высказался о будущем своего клиента.

    «На данный момент у Андрея действующий контракт с «Байером», тут все просто и понятно.

    Что касается возвращения в РПЛ, то такой вариант не рассматривается. Мы не ищем, и даже не планируем такое для будущего Андрея. В остальном же работа идет, ведем переговоры с заинтересованными клубами», – заявил агент.

    • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.
    • С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.
    • Контракт россиянина с клубом истекает следующим летом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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