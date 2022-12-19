Компания Bud отправила в Аргентину все запланированные к продаже на ЧМ-2022 запасы пива

Компания «Бадвайзер» сдержала обещание и отправила в Аргентину все запасы пива, которые появились из-за запрета на продажу алкоголя на катарских стадионах во время ЧМ-2022.

Перед началом турнира Bud пообщела подарить все запланированные к продаже запасы стране, чья сборная выиграет чемпионат мира.

Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Аргентина впервые с 1986 года стала чемпионом мира.

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