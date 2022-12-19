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    Компания Bud отправила в Аргентину все запланированные к продаже на ЧМ-2022 запасы пива

    Компания «Бадвайзер» сдержала обещание и отправила в Аргентину все запасы пива, которые появились из-за запрета на продажу алкоголя на катарских стадионах во время ЧМ-2022.

    Перед началом турнира Bud пообщела подарить все запланированные к продаже запасы стране, чья сборная выиграет чемпионат мира.

    • Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Аргентина впервые с 1986 года стала чемпионом мира.

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    Источник: твиттер Bud

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +777

      dragoon000320 8 минут назад

      бад это моча а не пиво, отсоснее его только русское типо балтики или клинского

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      Рейтинг: +11135

      R_a_i_n 23 минуты назад

      Ближайший месяц пиво им понадобится!

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