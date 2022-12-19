«Лучше такого матча сыграть невозможно». Радимов – о финале ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов оценил финальный матч чемпионата мира между Аргентиной и Францией.

«Французские футболисты не попали в игру. У них был один план на игру, но после пенальти Дешаму пришлось срочно все менять. Какое-то время вышедшим на замену потребовалось на то, чтобы подстроиться под матч.

В какой-то момент во втором тайме мне стало казаться, что аргентинцы стали уставать. И вот этим французы и воспользовались.

Меня удивило, почему они не стали продолжать. Но, видимо, они настолько эмоционально потратили сил, чтобы сравнять счет, что они тоже взяли передышку.

В моем понимании, лучше такого матча сыграть невозможно», – сказал Радимов.

Аргентина победила со счетом 4:2 в серии пенальти.

Франция отыгралась, уступая 0:2 к 80-й минуте.

До 11-метровых команды забили 6 голов – 3:3.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Получи фрибет 2000 рублей