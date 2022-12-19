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    «Лучше такого матча сыграть невозможно». Радимов – о финале ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Владислав Радимов оценил финальный матч чемпионата мира между Аргентиной и Францией.

    «Французские футболисты не попали в игру. У них был один план на игру, но после пенальти Дешаму пришлось срочно все менять. Какое-то время вышедшим на замену потребовалось на то, чтобы подстроиться под матч.

    В какой-то момент во втором тайме мне стало казаться, что аргентинцы стали уставать. И вот этим французы и воспользовались.

    Меня удивило, почему они не стали продолжать. Но, видимо, они настолько эмоционально потратили сил, чтобы сравнять счет, что они тоже взяли передышку.

    В моем понимании, лучше такого матча сыграть невозможно», – сказал Радимов.

    • Аргентина победила со счетом 4:2 в серии пенальти.
    • Франция отыгралась, уступая 0:2 к 80-й минуте.
    • До 11-метровых команды забили 6 голов – 3:3.

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    Источник: «Матч ТВ»

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