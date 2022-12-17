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    Мостовой назвал условие для победы Марокко над Хорватией в матче за 3-е место на ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от противостояния Хорватии и Марокко, которые разыграют бронзовые медали ЧМ-2022.

    «Верю ли в то, что Марокко может обыграть Хорватию в матче за третье место? Почему бы и нет, если будут играть, как раньше.

    Хотя точно так же и хорваты могут обыграть Марокко, несмотря на поражение от Аргентины.

    А кто игру смотрел, скажет, что игра была ничейной. Ещe и пенальти был несправедливый», – сказал Мостовой.

    • Матч за 3-е место на ЧМ-2022 состоится сегодня в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Хорватия в полуфинале проиграла Аргентине (0:3), а Марокко – Франции (0:2).

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    Источник: «Чемпионат»

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