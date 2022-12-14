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    55 тысяч фанатов сборной Марокко посетят матч с Францией. На игре будет 69 тысяч зрителей

    Стало известно, сколько болельщиков посетят матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция – Марокко.

    По информации RMC Sport, на игре ожидается 69 тысяч зрителей. 55 тысяч из них – болельщики сборной Марокко.

    • Франция и Марокко сыграют сегодня, 14 декабря.
    • Начало матча на стадионе «Аль Бейт» в Аль Хоре – в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовый онлайн.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 19:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66730

      portero 47 минут назад

      Стадион в цветах Марокко...
      Это может им помочь, совершить чудо....

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