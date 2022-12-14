55 тысяч фанатов сборной Марокко посетят матч с Францией. На игре будет 69 тысяч зрителей

Стало известно, сколько болельщиков посетят матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция – Марокко.

По информации RMC Sport, на игре ожидается 69 тысяч зрителей. 55 тысяч из них – болельщики сборной Марокко.

Франция и Марокко сыграют сегодня, 14 декабря.

Начало матча на стадионе «Аль Бейт» в Аль Хоре – в 22:00 мск.

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