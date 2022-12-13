Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает, что сборная аргентины выиграет ЧМ-2022.

«Я думаю, что Месси поднимет трофей, это уже предначертано», – сказал Ибрагимович.

Месси забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах ЧМ-2022.

Аргентина сыграет с Хорватией в 1/2 финала сегодня в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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