Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает, что сборная аргентины выиграет ЧМ-2022.
«Я думаю, что Месси поднимет трофей, это уже предначертано», – сказал Ибрагимович.
- Месси забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах ЧМ-2022.
- Аргентина сыграет с Хорватией в 1/2 финала сегодня в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: Goal