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    «Это уже предначертано». Ибрагимович рассказал, кто выиграет ЧМ-2022

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает, что сборная аргентины выиграет ЧМ-2022.

    «Я думаю, что Месси поднимет трофей, это уже предначертано», – сказал Ибрагимович.

    • Месси забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах ЧМ-2022.
    • Аргентина сыграет с Хорватией в 1/2 финала сегодня в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

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    Источник: Goal

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +114

      odessakmv 28 минут назад

      а я думаю, что аФРикАНЦИЯ.... мБапе, Жиру и Ко командно выглядят посолиднее...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7629

      Беспонтий 1 час назад

      "мне сверху видно всё, ты так и знай"
      Господь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      Fialet 1 час назад

      Скорее всего так и будет. Не зря же Аргентина проиграла Саудовской Аравии. Вот только игра Марокко может спутать карты.

      1
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      Рейтинг: +1726

      jek718875 1 час назад

      Я так не думаю, думаю Франсия

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23744

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Вижу ухмылки Мбаппе, Гризманна, злые глаза марокканцев и поднятый средний палец Ливаковича. )

      3
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      Рейтинг: +52376

      MaxRnD 2 часа назад

      Если только судьи вовремя подсуетятся

      2
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      Рейтинг: +40

      Риш 2 часа назад

      Нападающий ПСЖ Ибрагимович?

      0
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      Рейтинг: +807

      3meeeD > Риш 56 минут назад

      Это ж бомбардир,чему удивляться)

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