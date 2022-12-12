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  • Хорватия – самая близкая сборная к русскому футболу среди полуфиналистов ЧМ-2022: от нее в Россию приезжали шесть человек

Хорватия – самая близкая сборная к русскому футболу среди полуфиналистов ЧМ-2022: от нее в Россию приезжали шесть человек

12 декабря 2022, 23:38
25

Чемпионат мира подходит к развязке. И за борьбу на турнире поборются четыре сборные: Аргентина, Хорватия, Франция и Марокко. Из оставшихся участников к России и российскому футболу, пожалуй, ближе всех Хорватия. Не ментально, а именно по числу участников, которые раньше появлялись в российском футболе и попали в заявку на чемпионат мира в Катаре.

Деян Ловрен. С 2020-го выступает за «Зенит», в составе которого дважды взял чемпионат России и трижды выиграл Кубок страны. Стал одним из двух легионеров, которые поехали от клубов РПЛ на ЧМ-2022 в Катаре.

Марио Пашалич. Вместе со «Спартаком» брал бронзу чемпионата России-2017/18. Это была аренда, после которой он вернулся в «Челси».

Никола Влашич. После не очень удачного периода в «Эвертоне» зажег в ЦСКА и зарекомендовал себя для возвращения в европейский топ-чемпионат. Ушел в «Вест Хэм», а сейчас выступает в аренде в «Торино».

• Марко Ливая. Приехал из «Аталанты» в «Рубин» за 6,5 млн евро, но не оправдал ожиданий: за 13 матчей забил один мяч, свалился в дубль (там сыграл 44 минуты на поле). «Рубин» от такого игрока быстро отказался – сначала отдал аренду в «Эмполи», а потом бесплатно отдал «Лас-Пальмасу». Сейчас Ливая гоняет за «Хайдук».

Ивица Олич. Легенда ЦСКА, заставший главные победы клуба в нулевых. В 2021-м возвращался в клуб на тренерскую должность, но провел там всего пару месяцев.

Ведран Чорлука. Еще одна легенда, но уже «Локомотива» – провел там девять лет, взял долгожданное чемпионство в 2018-м.

У Марокко и Франции игроки и тренеры не появлялись в России. У Аргентины такой персонаж был один – Леандро Паредес, который выступал за «Зенит».

Даты матчей:

  • Аргентина – Хорватия, 13.12, 22:00;
  • Франция – Марокко, 14.12, 22:00.

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Фото: Alexander Kulebuakin, Alexander Chernykh/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Россия Хорватия
Комментарии (25)
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MaxRnD
1670853700
Хорошо, что хоть уточнили, что не ментально, а то бы выглядело попыткой натянуть сову на глобус
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Челнинец
1670854516
смысле у марокко не было? а Буссуфа??
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Bozigit
1670856369
Болеем за Хорватию!
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lordmrv
1670861232
2 автора футбол раньше не смотрели? Буссуфа и Диарра не играли в сборных своих стран? а М`Вилла? Хотя по последнему сам сомневаюсь.
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Александр52
1670864440
Полный бред о братьях хорватах и их близости к России. Отнюдь, скорее это не дружественная нам страна, каковой была всегда. А вот, Аргентина, нам гораздо ближе, это наш союзник, и страна-кормилица, и футбол у них интереснее, и самобытнее, и Лео Месси, он почти что наш по духу. Так что, вся Россия будет болеть за Аргентину, и точка !!!
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Вомбат
1670865581
Хорваты конечно не близки к России, но автор об этом и не пишет. Речь идет о тех, кто работал в России, как игрок. Их действительно 6 человек, теперь 3 игрока и 3 члена тренерского штаба. Но главное не это, а то, что в матче, который ничего уже не решал для сборной Хорватии, которая выиграла группу в отобре на ЧЕ 2008, хорваты решили выбить англичан в пользу сборной России. И сделали это. С тех пор многие наши болельщики, включая меня, стабильно болеют за Хорватию. Хотя, конечно, футбол в последнее время она показывает унылый. Только в игре с Бразилией она вдруг включила командные скорости образца ЧМ 2018. Что будет в полуфинале?
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ySS
1670870402
У усташей есть свой плюс, они играют без афроевропейцев
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Bronholm
1670915412
Хорваты молодцы! Прекрасная сборная, прекрасная страна, прекрасные люди!
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