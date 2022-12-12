Чемпионат мира подходит к развязке. И за борьбу на турнире поборются четыре сборные: Аргентина, Хорватия, Франция и Марокко. Из оставшихся участников к России и российскому футболу, пожалуй, ближе всех Хорватия. Не ментально, а именно по числу участников, которые раньше появлялись в российском футболе и попали в заявку на чемпионат мира в Катаре.

• Деян Ловрен. С 2020-го выступает за «Зенит», в составе которого дважды взял чемпионат России и трижды выиграл Кубок страны. Стал одним из двух легионеров, которые поехали от клубов РПЛ на ЧМ-2022 в Катаре.

• Марио Пашалич. Вместе со «Спартаком» брал бронзу чемпионата России-2017/18. Это была аренда, после которой он вернулся в «Челси».

• Никола Влашич. После не очень удачного периода в «Эвертоне» зажег в ЦСКА и зарекомендовал себя для возвращения в европейский топ-чемпионат. Ушел в «Вест Хэм», а сейчас выступает в аренде в «Торино».

• Марко Ливая. Приехал из «Аталанты» в «Рубин» за 6,5 млн евро, но не оправдал ожиданий: за 13 матчей забил один мяч, свалился в дубль (там сыграл 44 минуты на поле). «Рубин» от такого игрока быстро отказался – сначала отдал аренду в «Эмполи», а потом бесплатно отдал «Лас-Пальмасу». Сейчас Ливая гоняет за «Хайдук».

• Ивица Олич. Легенда ЦСКА, заставший главные победы клуба в нулевых. В 2021-м возвращался в клуб на тренерскую должность, но провел там всего пару месяцев.

• Ведран Чорлука. Еще одна легенда, но уже «Локомотива» – провел там девять лет, взял долгожданное чемпионство в 2018-м.

У Марокко и Франции игроки и тренеры не появлялись в России. У Аргентины такой персонаж был один – Леандро Паредес, который выступал за «Зенит».

Даты матчей:

Аргентина – Хорватия, 13.12, 22:00;

Франция – Марокко, 14.12, 22:00.

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Фото: Alexander Kulebuakin, Alexander Chernykh/Global Look Press