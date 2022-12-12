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    Хорватия – самая близкая сборная к русскому футболу среди полуфиналистов ЧМ-2022: от нее в Россию приезжали шесть человек

    Чемпионат мира подходит к развязке. И за борьбу на турнире поборются четыре сборные: Аргентина, Хорватия, Франция и Марокко. Из оставшихся участников к России и российскому футболу, пожалуй, ближе всех Хорватия. Не ментально, а именно по числу участников, которые раньше участвовали в российском футболе.

    Деян Ловрен. С 2020-го выступает за «Зенит», в составе которого дважды взял чемпионат России и трижды выиграл Кубок страны. Стал одним из двух легионеров, которые поехали от клубов РПЛ на ЧМ-2022 в Катаре.

    Марио Пашалич. Вместе со «Спартаком» брал бронзу чемпионата России-2017/18. Это была аренда, после которой он вернулся в «Челси».

    Никола Влашич. После не очень удачного периода в «Эвертоне» зажег в ЦСКА и зарекомендовал себя для возвращения в европейский топ-чемпионат. Ушел в «Вест Хэм», а сейчас выступает в аренде в «Торино».

    • Марко Ливая. Приехал из «Аталанты» в «Рубин» за 6,5 млн евро, но не оправдал ожиданий: за 13 матчей забил один мяч, свалился в дубль (там сыграл 44 минуты на поле). «Рубин» от такого игрока быстро отказался – сначала отдал аренду в «Эмполи», а потом бесплатно отдал «Лас-Пальмасу». Сейчас Ливая гоняет за «Хайдук».

    Ивица Олич. Легенда ЦСКА, заставший главные победы клуба в нулевых. В 2021-м возвращался в клуб на тренерскую должность, но провел там всего пару месяцев.

    Ведран Чорлука. Еще одна легенда, но уже «Локомотива» – провел там девять лет, взял долгожданное чемпионство в 2018-м.

    У Марокко и Франции ни один и ни один тренер не появлялись в России. У Аргентины такой персонаж был один – Леандро Паредес, который выступал за «Зенит».

    Даты матчей:

    • Аргентина – Хорватия, 13.12, 22:00;
    • Франция – Марокко, 14.12, 22:00.

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    Фото: Alexander Kulebuakin, Alexander Chernykh/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 16:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2495

      Челнинец 26 минут назад

      смысле у марокко не было? а Буссуфа??

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      Рейтинг: +52362

      MaxRnD 40 минут назад

      Хорошо, что хоть уточнили, что не ментально, а то бы выглядело попыткой натянуть сову на глобус

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