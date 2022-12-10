Бразилия вылетела с ЧМ-2022, уступив Хорватии в серии пенальти.
Бразильцы с 2002 года не могут попасть в тройку сильнейших сборных чемпионата мира.
Пять ЧМ подряд без медалей – это худшая серия в истории команды.
- 20 лет назад Бразилия выиграла турнир.
- Ранее их худшим результатом были 3 ЧМ без медалей – с 1982-го по 1990-й год.
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Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022
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Источник: «Бомбардир»