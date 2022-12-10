Бразилия вылетела с ЧМ-2022, уступив Хорватии в серии пенальти.

Бразильцы с 2002 года не могут попасть в тройку сильнейших сборных чемпионата мира.

Пять ЧМ подряд без медалей – это худшая серия в истории команды.

20 лет назад Бразилия выиграла турнир.

Ранее их худшим результатом были 3 ЧМ без медалей – с 1982-го по 1990-й год.

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Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

Результаты матчей ЧМ-2022

Статистика игроков на ЧМ-2022

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