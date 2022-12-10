Гол Вегхорста Аргентине стал рекордным в истории чемпионатов мира

В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины. На 90+11 минуте у европейцев забил Вут Вегхорст.

Гол Вегхорста стал самым поздним в плей-офф ЧМ (без учета дополнительного времени).

Вегхорст оформил в ворота Аргентины дубль.

30-летний форвард выступает за «Бешикташ».

Нидерланды по ходу встречи уступали Аргентине 0:2.

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