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    Гол Вегхорста Аргентине стал рекордным в истории чемпионатов мира

    В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины. На 90+11 минуте у европейцев забил Вут Вегхорст.

    Гол Вегхорста стал самым поздним в плей-офф ЧМ (без учета дополнительного времени).

    • Вегхорст оформил в ворота Аргентины дубль.
    • 30-летний форвард выступает за «Бешикташ».
    • Нидерланды по ходу встречи уступали Аргентине 0:2.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1130

      ARSteven89 51 минуту назад

      Великолепный камбэк голландцев! Вут Вегхорст вышел заряженный как электрон, сказал всем "сейчас сравняем, соберитесь" и сделал дубль на ЧМ!
      Вошёл в историю, но кратковременно!

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      Рейтинг: +4690

      neveldomha 1 час назад

      Бог просыпайся. Это же беспредел творится

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