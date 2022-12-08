Куклачев отреагировал на инцидент с кошкой на пресс-конференции сборной Бразилии

Артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачев осудил поступок сотрудника сборной Бразилии, который бросил на пол кошку во время пресс-конференции.

«Когда мои кошки увидели сюжет (с пресс‑конференции), они были возмущены! Потому что все хорошо знают: мама‑кошка таскает своего сына за холку.

А когда на глазах всего мира пресс‑атташе взял кота двумя руками безжалостно, жестко за спину, он нанес ему огромную боль.

Представьте на секунду: на пресс‑конференцию пробралась кошка. Она прошла через вентиляцию какими‑то путями. Она, может быть, представитель всего кошачьего мира Бразилии!

Переживает за футбол, чтобы Бразилия победила. И вот она проникла, запрыгнула на стол, ее даже никто не дрессировал для этого. Она тоже сидит и ждет, когда ей дадут слово.

Чемпионат мира по футболу – это огромная мощная сила, которая поднимает гигантскую волну, через которую можно сказать всем: уважайте друг друга и любите», – сказал Куклачев.

9 декабря Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 против Хорватии.

Кошка в арабском мире – почитаемое животное.

Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.

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