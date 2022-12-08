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    Куклачев отреагировал на инцидент с кошкой на пресс-конференции сборной Бразилии

    Артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачев осудил поступок сотрудника сборной Бразилии, который бросил на пол кошку во время пресс-конференции.

    «Когда мои кошки увидели сюжет (с пресс‑конференции), они были возмущены! Потому что все хорошо знают: мама‑кошка таскает своего сына за холку.

    А когда на глазах всего мира пресс‑атташе взял кота двумя руками безжалостно, жестко за спину, он нанес ему огромную боль.

    Представьте на секунду: на пресс‑конференцию пробралась кошка. Она прошла через вентиляцию какими‑то путями. Она, может быть, представитель всего кошачьего мира Бразилии!

    Переживает за футбол, чтобы Бразилия победила. И вот она проникла, запрыгнула на стол, ее даже никто не дрессировал для этого. Она тоже сидит и ждет, когда ей дадут слово.

    Чемпионат мира по футболу – это огромная мощная сила, которая поднимает гигантскую волну, через которую можно сказать всем: уважайте друг друга и любите», – сказал Куклачев.

    • 9 декабря Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 против Хорватии.
    • Кошка в арабском мире – почитаемое животное.
    • Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +47

      Slavan52 22 минуты назад

      Значит бразилы проиграют. У арабов кошка почитаемое живность - они проклянут их

      0
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      Рейтинг: +4129

      Питерский князь 53 минуты назад

      Всё по делу.

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