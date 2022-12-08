Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «В них живет музыка». Ловрен – о танцах бразильцев после забитых голов

    Центральный защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал о своем отношении к тому, как бразильские футболисты празднуют голы.

    «Пусть танцуют. Я не вижу в этом неуважительного отношения. В каждом бразильце живeт музыка.

    Я знаю, как они живут, и не вижу в их танцах ничего страшного. Хотя, конечно, всe имеет разумные пределы», – заявил Ловрен.

    • Хорватия и Бразилия встретятся в пятницу, 9 декабря.
    • Матч 1/4 финала ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь оставшихся матчей ЧМ-2022

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Хорватия – Бразилия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 9 декабря
    Где и во сколько смотреть матч Хорватия – Бразилия: 9 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
    Вагнер Лав высказался о матче Хорватия – Бразилия в 1/4 финала ЧМ-2022
    Источник: Reuters

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11