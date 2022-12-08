Центральный защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал о своем отношении к тому, как бразильские футболисты празднуют голы.
«Пусть танцуют. Я не вижу в этом неуважительного отношения. В каждом бразильце живeт музыка.
Я знаю, как они живут, и не вижу в их танцах ничего страшного. Хотя, конечно, всe имеет разумные пределы», – заявил Ловрен.
- Хорватия и Бразилия встретятся в пятницу, 9 декабря.
- Матч 1/4 финала ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.
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Источник: Reuters