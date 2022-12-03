«Честно, я офигел»: Россиянин из Камеруна рассказал о встрече с Неймаром

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что обменялся футболками с форвардом Бразилии Неймаром после матча 3-го тура ЧМ-2022.

«Друзья, просто хочу поделиться с вами: я обменялся футболками с Неймаром. Это игрок, которого я очень уважаю! А дело было так. После матча мы разговорились, и он сказал, что смотрел наши последние матчи, что ему понравилось, как я играю, и что он хочет обменяться футболками. Честно, я офигел», – написал Ондуа.

У Ондуа есть российское гражданство.

Он провел 2 матча на ЧМ-2022, но был в запасе на игре с Бразилией.

Неймар тоже не играл в этом матче из-за травмы.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира