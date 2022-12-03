«Честно, я офигел»: Россиянин из Камеруна рассказал о встрече с Неймаром

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что обменялся футболками с форвардом Бразилии Неймаром после матча 3-го тура ЧМ-2022.
«Друзья, просто хочу поделиться с вами: я обменялся футболками с Неймаром. Это игрок, которого я очень уважаю! А дело было так. После матча мы разговорились, и он сказал, что смотрел наши последние матчи, что ему понравилось, как я играю, и что он хочет обменяться футболками. Честно, я офигел», – написал Ондуа.
- У Ондуа есть российское гражданство.
- Он провел 2 матча на ЧМ-2022, но был в запасе на игре с Бразилией.
- Неймар тоже не играл в этом матче из-за травмы.
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Источник: телеграм-канал Гаэля Ондуа