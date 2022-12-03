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    «Честно, я офигел»: Россиянин из Камеруна рассказал о встрече с Неймаром

    Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что обменялся футболками с форвардом Бразилии Неймаром после матча 3-го тура ЧМ-2022.

    «Друзья, просто хочу поделиться с вами: я обменялся футболками с Неймаром. Это игрок, которого я очень уважаю! А дело было так. После матча мы разговорились, и он сказал, что смотрел наши последние матчи, что ему понравилось, как я играю, и что он хочет обменяться футболками. Честно, я офигел», – написал Ондуа.

    • У Ондуа есть российское гражданство.
    • Он провел 2 матча на ЧМ-2022, но был в запасе на игре с Бразилией.
    • Неймар тоже не играл в этом матче из-за травмы.

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    Источник: телеграм-канал Гаэля Ондуа

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    Сегодня, 10:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +55

      derrik 2000 45 минут назад

      Ну, ФСЁ!
      Ентому Ондуа с профессиональным футболом можно завязывать, поскольку свою мечту он уже осуществил: с САМИМ НЕЙМАРОМ футболками поменялся!
      )))

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      Рейтинг: +24839

      bset 1 час назад

      Как удобно получается. Когда нас выкинули отовсюду, сразу начинаем за каждого "россиянина" цепляться. Представьте, какой был бы скандал, если бы **** стал играть за сборную России. Особенно учитывая большое количество шуток на эту тему относительно европейских сборных. В общем, сплошное лицемерие...

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      Рейтинг: +757

      SLADE2019 2 часа назад

      Так он россиянин из Камеруна или камерунец из России?

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      Рейтинг: +55

      derrik 2000 > SLADE2019 44 минуты назад

      Как хочешь, так и считай. ))

      "У Ондуа есть российское гражданство."

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