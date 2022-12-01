Мората забил Японии. Теперь звание лучшего бомбардира ЧМ-2022 делят 5 футболистов

Нападающий сборной Испании Альваро Мората открыл счет в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Японии.
Для него это третий забитый мяч в трех играх на текущем турнире.
Мората догнал лучших бомбардиров чемпионата мира в Катаре. Сейчас это звание делят пять футболистов:
- Альваро Мората (Испания) – 3 гола;
- Маркус Рэшфорд (Англия) – 3 гола;
- Килиан Мбаппе (Франция) – 3 гола;
- Коди Гакпо (Нидерланды) – 3 гола;
- Эннер Валенсия (Эквадор) – 3 гола.
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Источник: «Бомбардир»