Мората забил Японии. Теперь звание лучшего бомбардира ЧМ-2022 делят 5 футболистов

Нападающий сборной Испании Альваро Мората открыл счет в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Японии.

Для него это третий забитый мяч в трех играх на текущем турнире.

Мората догнал лучших бомбардиров чемпионата мира в Катаре. Сейчас это звание делят пять футболистов:

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира