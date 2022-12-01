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    Япония – Испания: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 1 декабря

    Сборные Японии и Испании сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в четверг, 1 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Команды провели друг с другом один матч в истории: испанцы победили со счетом 1:0.

    Японцы занимают второе место в группе E, имея на счету три очка. Испанцы лидируют, в их активе четыре набранных балла.

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    Коэффициенты:

    • Победа Японии – 7.70
    • Ничья – 4.80
    • Победа Испании – 1.45

    Рекомендуемая ставка: Испания победит с форой (-1)

    Где смотреть матч Япония – Испания

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    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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