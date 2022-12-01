Сборные Японии и Испании сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в четверг, 1 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Команды провели друг с другом один матч в истории: испанцы победили со счетом 1:0.

Японцы занимают второе место в группе E, имея на счету три очка. Испанцы лидируют, в их активе четыре набранных балла.

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Коэффициенты:

Победа Японии – 7.70

Ничья – 4.80

Победа Испании – 1.45

Рекомендуемая ставка: Испания победит с форой (-1)

Где смотреть матч Япония – Испания

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