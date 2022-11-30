Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ван Гаал – журналисту: «Вы останетесь на ЧМ до финала? Что ж, тогда вы снова нас увидите»

    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал в ходе общения с журналистами заявил, что его команда дойдет до финала ЧМ-2022.

    «Вы можете высказать свое мнение, но я не согласен с вами в том, что наша реализация оставляет желать лучшего.

    Не буду подробно останавливаться на этом. Думаю, вы просто смотрите на футбол иначе, не так, как я.

    Вы останетесь на чемпионате мира до финала? Что ж, тогда вы снова нас увидите», – сказал ван Гаал.

    • Нидерланды выиграли группу с Сенегалом, Эквадором и Катаром.
    • В 1/8 финала ЧМ команда встретится с США.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Ван Гаал установил рекорд чемпионатов мира по числу матчей без поражений
    Ван Гаал оценил ничью Нидерландов с Эквадором
    Ван Гаал повторил рекорд чемпионатов мира
    Источник: De Telegraaf

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 05:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11