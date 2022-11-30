Ван Гаал – журналисту: «Вы останетесь на ЧМ до финала? Что ж, тогда вы снова нас увидите»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал в ходе общения с журналистами заявил, что его команда дойдет до финала ЧМ-2022.

«Вы можете высказать свое мнение, но я не согласен с вами в том, что наша реализация оставляет желать лучшего.

Не буду подробно останавливаться на этом. Думаю, вы просто смотрите на футбол иначе, не так, как я.

Вы останетесь на чемпионате мира до финала? Что ж, тогда вы снова нас увидите», – сказал ван Гаал.

Нидерланды выиграли группу с Сенегалом, Эквадором и Катаром.

В 1/8 финала ЧМ команда встретится с США.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира