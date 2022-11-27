ФИФА не будет наказывать Ондуа за выход на матч ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом

Пресс‑секретарь ФИФА Джованни Марти прокомментировал призывы наказать полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа.

Воспитанник «Локомотива» принял участие в матче ЧМ-2022 против Швейцарии (0:1).

Он вышел на поле в бутсах с российским флагом.

«Могу вам сказать, что дисциплинарная комиссия знает об этом, но это не является проблемой, потому что он вырос в России.

Он из Камеруна и России. Это всего лишь флаг его страны», – сказал Марти.

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