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    ФИФА не будет наказывать Ондуа за выход на матч ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом

    Пресс‑секретарь ФИФА Джованни Марти прокомментировал призывы наказать полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа.

    • Воспитанник «Локомотива» принял участие в матче ЧМ-2022 против Швейцарии (0:1).
    • Он вышел на поле в бутсах с российским флагом.

    «Могу вам сказать, что дисциплинарная комиссия знает об этом, но это не является проблемой, потому что он вырос в России.

    Он из Камеруна и России. Это всего лишь флаг его страны», – сказал Марти.

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    Источник: «Матч ТВ»

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