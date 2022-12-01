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Все рекорды и антирекорды ЧМ-2022

1 декабря 2022, 19:00
8

Привет. Это «Бомбардир», и мы очень внимательно следим за чемпионатом мира в Катаре. ЧМ – это всегда такой турнир, на котором происходит масса важных достижений. И мы решили фиксировать их в специальном обновляемом материале.

30 ноября

• Месси повторил антирекорд Асамоа Гьяна из Гана, не забив два пенальти из трех на чемпионат мира.

29 ноября

• Луи ван Гал не проигрывал в 10 матчах чемпионата мира подряд: у него семь побед и три ничьих. Это лучший результат среди тренеров.

• Еще рекорд Голландии: девять раз из девяти попыток прошли в плей-офф ЧМ из группы.

Коди Гакпо повторил рекорд по голам на чемпионатах мира: он забивал в трех стартовых встречах подряд.

• Португальцы забили в восьми матчах чемпионата мира подряд. Это рекорд для страны.

28 ноября

• Сербия забила дважды в ворота Камеруна в добавленное к первому тайму время. Такое никому еще не удавалось.

• Победа над Швейцарией (1:0) позволила Бразилии продлить рекордную серию по матчам без поражений в группе ЧМ до отметки в 17 встреч.

27 ноября

• В этот день Канада забила первый мяч в своей истории на чемпионатах мира.

Мануэль Нойер повторил рекорд Зеппа Майера и Клаудио Таффарела по числу матчей на ЧМ среди вратарей: 18.

Альваро Мората – первый испанец, забивший после выхода на замену в двух матчах подряд.

• Германия впервые в истории не победила в двух стартовых турах ЧМ.

26 ноября

• Лионель Месси повторил рекорд Диего Марадоны по матчам за сборную Аргентины (21).

• Андрес Гуадрадо повторил рекорд Роналду, Месси, Антонио Карбахаля, Рафаэля Маркеса и Лотара Маттеуса по числу чемпионатов мира (пять), на которых он сыграл.

• Еще одно достижение Месси: он стал первым игроком с ассистами на пяти ЧМ.

25 ноября

• Иран забил самый поздний мяч на ЧМ без учета дополнительного времени с момента учета статистики – на 97:56.

• Катар впервые забил на чемпионатах мира – в ворота Сенегала. Но это не помогло ему победить: поражение 1:3. Впервые страна-хозяйка ЧМ проиграла в двух первых матчах группового этапа.

• Голландия сыграла вничью с Эквадором (1:1) и нанесла всего два удара в створ ворот соперника – личный антирекорд.

• В пяти матчах (Дания – Тунис, Мексика – Польша, Марокко – Хорватия, Уругвай – Южная Корея, Англия – США) не было забита ни одного гола – антирекорд для ЧМ в XXI веке.

24 ноября

• Испания владела мячом в матче с Коста-Рикой 81,7% времени – никто раньше не показывал такую статистику.

• Уругвай и Южная Корея ни разу не пробили в створ ворот за матч – такого в этом веке тоже не случалось.

Криштиану Роналду установил европейский рекорд, сыграв за сборную Португалии на 10-м крупном международном турнире. А еще он в седьмой раз признан лучшим игроком в матче чемпионата мира – ни у кого не стольких персональных наград. А еще он забил на пятом ЧМ.

23 ноября

Лука Модрич стал первым игроком, который сыграл и на Евро, и на ЧМ в трех десятилетиях.

Юссуфа Мукоко сыграл за сборную Германии в 18 лет и 3 дня – самый молодой игрок Германии на ЧМ.

• Другое похожее достижение установил Гави, в 18 лет и 110 дней став самым молодым футболистом Испании на ЧМ или Евро.

22 ноября

Лионель Месси стал пятым игроком, который сыграл на пяти чемпионатах мира. Но его гол в ворота Саудовской Аравии позволил ему забивать на четырех ЧМ. Никому такого не удалось. Чуть позже этот рекорд повторил Роналду.

• Дания и Тунис 15 раз пробили после розыгрышей угловых – такого никогда не было.

• Сборная Польша не забила три пенальти, чего с ней еще не случалось.

Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком сборной Франции с пятью голами на чемпионатах мира. Кстати, в матче с Австралией он 19 раз коснулся мяча в штрафной соперника – это рекорд для ЧМ в XXI веке.

21 ноября

• Англичане обыграли Иран 6:2 – это их лучший счет в первом матче на чемпионатах мира.

• Голландия обыграла Сенегал (2:0) – и эта победа стала для Луи ван Гаала 38-й в сборной. Он побил достижение Дика Адвоката. Кстати, в этой встрече Голландия впервые в истории сыграла в четырех матчах ЧМ подряд на ноль.

20 ноября

• В матче открытия Катар и Эквадор 11 раз пробили в створ ворот. Так мало в матчах ЧМ не было никогда.

• Страна-хозяйка впервые проиграла матч-открытие турнира – впервые в истории в такой встрече был забит пенальти.

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Фото: dpa, Keystone Press Agency, XinHua/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир
Комментарии (8)
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_Marqella_
1669502808
Хочется похейтить автора, но не буду...
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vick-north-west
1669522824
Катар стал вторым хозяином ЧМ вылетевшим после 2х туров. Первым был ЮАР в 2010 - после 1:1 с Мексикой и 0:3 с Уругваем им надо было выигрывать у Франции в 3м туре в 4 мяча, что нереально - южноафриканцы выиграли только 2:1. Еще отмечу Гави (Гавёныша, как его обозвал Уткин) как автора одного из самых "молодых" голов ЧМ за всю историю, точнее- третий по молодости. Первый по-моему 17-летний Пеле в 1958-м
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vick-north-west
1669523521
По нулевым ничьим рекорд, как ни странно, у одного из самых ярких ЧМ - это 1982 в Испании, первый с названием "мундиаль". Там было аж 7 штук 0:0 (Югославия - Сев.Ирландия, Италия - Польша, Перу - Камерун, Польша - Камерун, Италия - Англия, Польша - СССР, Испания - Англия)
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vick-north-west
1669523745
В списках мастеров 0:0 за 1982 и 2022 неизменно главный - сб. Польши.
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zigbert
1669533580
Интересная статистика. Больше всех конечно удивили испанцы. Случайность это или нет покажут их дальнейшие игры.
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aubergine
1669630919
Любопытная информация, конечно. Но вот вкладка в браузере называется "Все реокнды и антирекорды..." Поправить надо бы, наверное, а то глаз режет)
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JTherry
1669804256
а по "договорнякам" побиты рекорды..? что там про "нулевой" рекорд в матче Англия-США писать будет Бомбардир или нет..?)
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Garrincha58
1669910749
Комментарий удален.
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