Все рекорды и антирекорды ЧМ-2022

Привет. Это «Бомбардир», и мы очень внимательно следим за чемпионатом мира в Катаре. ЧМ – это всегда такой турнир, на котором происходит масса важных достижений. И мы решили фиксировать их в специальном обновляемом материале.

30 ноября

• Месси повторил антирекорд Асамоа Гьяна из Гана, не забив два пенальти из трех на чемпионат мира.

29 ноября

• Луи ван Гал не проигрывал в 10 матчах чемпионата мира подряд: у него семь побед и три ничьих. Это лучший результат среди тренеров.

• Еще рекорд Голландии: девять раз из девяти попыток прошли в плей-офф ЧМ из группы.

• Коди Гакпо повторил рекорд по голам на чемпионатах мира: он забивал в трех стартовых встречах подряд.

• Португальцы забили в восьми матчах чемпионата мира подряд. Это рекорд для страны.

28 ноября

• Сербия забила дважды в ворота Камеруна в добавленное к первому тайму время. Такое никому еще не удавалось.

• Победа над Швейцарией (1:0) позволила Бразилии продлить рекордную серию по матчам без поражений в группе ЧМ до отметки в 17 встреч.

27 ноября

• В этот день Канада забила первый мяч в своей истории на чемпионатах мира.

• Мануэль Нойер повторил рекорд Зеппа Майера и Клаудио Таффарела по числу матчей на ЧМ среди вратарей: 18.

• Альваро Мората – первый испанец, забивший после выхода на замену в двух матчах подряд.

• Германия впервые в истории не победила в двух стартовых турах ЧМ.

26 ноября

• Лионель Месси повторил рекорд Диего Марадоны по матчам за сборную Аргентины (21).

• Андрес Гуадрадо повторил рекорд Роналду, Месси, Антонио Карбахаля, Рафаэля Маркеса и Лотара Маттеуса по числу чемпионатов мира (пять), на которых он сыграл.

• Еще одно достижение Месси: он стал первым игроком с ассистами на пяти ЧМ.

25 ноября

• Иран забил самый поздний мяч на ЧМ без учета дополнительного времени с момента учета статистики – на 97:56.

• Катар впервые забил на чемпионатах мира – в ворота Сенегала. Но это не помогло ему победить: поражение 1:3. Впервые страна-хозяйка ЧМ проиграла в двух первых матчах группового этапа.

• Голландия сыграла вничью с Эквадором (1:1) и нанесла всего два удара в створ ворот соперника – личный антирекорд.

• В пяти матчах (Дания – Тунис, Мексика – Польша, Марокко – Хорватия, Уругвай – Южная Корея, Англия – США) не было забита ни одного гола – антирекорд для ЧМ в XXI веке.

24 ноября

• Испания владела мячом в матче с Коста-Рикой 81,7% времени – никто раньше не показывал такую статистику.

• Уругвай и Южная Корея ни разу не пробили в створ ворот за матч – такого в этом веке тоже не случалось.

• Криштиану Роналду установил европейский рекорд, сыграв за сборную Португалии на 10-м крупном международном турнире. А еще он в седьмой раз признан лучшим игроком в матче чемпионата мира – ни у кого не стольких персональных наград. А еще он забил на пятом ЧМ.

23 ноября

• Лука Модрич стал первым игроком, который сыграл и на Евро, и на ЧМ в трех десятилетиях.

• Юссуфа Мукоко сыграл за сборную Германии в 18 лет и 3 дня – самый молодой игрок Германии на ЧМ.

• Другое похожее достижение установил Гави, в 18 лет и 110 дней став самым молодым футболистом Испании на ЧМ или Евро.

22 ноября

• Лионель Месси стал пятым игроком, который сыграл на пяти чемпионатах мира. Но его гол в ворота Саудовской Аравии позволил ему забивать на четырех ЧМ. Никому такого не удалось. Чуть позже этот рекорд повторил Роналду.

• Дания и Тунис 15 раз пробили после розыгрышей угловых – такого никогда не было.

• Сборная Польша не забила три пенальти, чего с ней еще не случалось.

• Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком сборной Франции с пятью голами на чемпионатах мира. Кстати, в матче с Австралией он 19 раз коснулся мяча в штрафной соперника – это рекорд для ЧМ в XXI веке.

21 ноября

• Англичане обыграли Иран 6:2 – это их лучший счет в первом матче на чемпионатах мира.

• Голландия обыграла Сенегал (2:0) – и эта победа стала для Луи ван Гаала 38-й в сборной. Он побил достижение Дика Адвоката. Кстати, в этой встрече Голландия впервые в истории сыграла в четырех матчах ЧМ подряд на ноль.

20 ноября

• В матче открытия Катар и Эквадор 11 раз пробили в створ ворот. Так мало в матчах ЧМ не было никогда.

• Страна-хозяйка впервые проиграла матч-открытие турнира – впервые в истории в такой встрече был забит пенальти.

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Фото: dpa, Keystone Press Agency, XinHua/Global Look Press