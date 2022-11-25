Стали известны стартовые составы Нидерландов и Эквадора на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Нидерланды: Нопперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Блинд, Дюмфрис, Классен, Коопмейнерс, Ф. де Йонг, Бергвейн, Гакпо.

Эквадор: Галиндес, Эступиньян, Хинкапе, Торрес, Пресиадо, Кайседо, Мендес, Поросо, Плата, Эстрада, Валенсия.

Игра пройдет на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе.

Начало – в 19:00 мск.

Обе сборные начали турнир с побед.

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Где смотреть матч Нидерланды – Эквадор?

Прогноз на матч Нидерланды – Эквадор

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