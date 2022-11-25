Нидерланды в матче с Эквадором установили личный антирекорд

Сборная Нидерландов в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Эквадора (1:1) нанесла два удара по воротам.

Это антирекорд Нидерландов по ударам за матч на чемпионате мира (статистика ведется с 1966 года).

Нидерландцы еще не обеспечили себе выход из группы.

Команда играет на ЧМ после его пропуска 4 года назад.

На своем последнем ЧМ-2014 Нидерланды заняли 3-е место.

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