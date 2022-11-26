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    Гакпо – 2-й игрок Нидерландов с голами в 2 своих первых матчах ЧМ

    Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо забил во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 против Эквадора (1:1).

    Гакпо забил в двух своих первых матчах на чемпионате мира. Он стал вторым нидерландцем, кому это удалось. Первым был Мемфис Депай в 2014 году.

    • У Гакпо 34 результативных действия в 28 матчах в этом сезоне за ПСВ и сборную (16 голов и 18 передач).
    • Гакпо интересуется «Манчестер Юнайтед».
    • На своем последнем ЧМ-2014 Нидерланды финишировали с бронзой.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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