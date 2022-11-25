Где и во сколько смотреть матч Нидерланды – Эквадор: 25 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Обе команды победили в матчах 1-го тура и имеют на своем счету по три очка.
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- Встреча состоится в пятницу, 25 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «Халифа Интернешнл».
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Прогноз на матч Нидерланды – Эквадор
Стартовые составы на матч Нидерланды – Эквадор
Источник: «Бомбардир»