Нидерланды – Эквадор: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 25 ноября

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 25 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Сборные провели друг с другом два очных матча: одна победа Нидерландов, одна ничья.
В игре 1-го тура Нидерланды победили Сенегал, а Эквадор выиграл у Катара.
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Рекомендуемая ставка: Победа Нидерландов
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Стартовые составы на матч Нидерланды – Эквадор
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Источник: «Бомбардир»