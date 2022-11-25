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    Нидерланды – Эквадор: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 25 ноября

    Сборные Нидерландов и Эквадора сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 25 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Сборные провели друг с другом два очных матча: одна победа Нидерландов, одна ничья.

    В игре 1-го тура Нидерланды победили Сенегал, а Эквадор выиграл у Катара.

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    Коэффициенты:

    • Победа Нидерландов – 1.80
    • Ничья – 3.75
    • Победа Эквадора – 5.20

    Рекомендуемая ставка: Победа Нидерландов

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    Где смотреть матч Нидерланды – Эквадор

    Источник: «Бомбардир»

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