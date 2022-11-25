Нидерланды – Эквадор: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 25 ноября

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 25 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Сборные провели друг с другом два очных матча: одна победа Нидерландов, одна ничья.

В игре 1-го тура Нидерланды победили Сенегал, а Эквадор выиграл у Катара.

Получи 2000 рублей за регистрацию и сделай ставку

Коэффициенты:

Победа Нидерландов – 1.80

Ничья – 3.75

Победа Эквадора – 5.20

Рекомендуемая ставка: Победа Нидерландов

ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Стартовые составы на матч Нидерланды – Эквадор

Участвуй в «Конкурсе прогнозов» и выигрывай призы

Где смотреть матч Нидерланды – Эквадор