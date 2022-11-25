Ван Гаал оценил ничью Нидерландов с Эквадором

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал высказался после ничьей с Эквадором (1:1) во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022.

«Соперник был жестче в борьбе за мяч. Большинство единоборств осталось за ними.

Наша полузащита и атака нуждаются в балансе. Мы не создали много моментов, но при этом не проиграли», – сказал тренер.

У Нидерландов 2 удара за матч (их антирекорд на чемпионатах мира).

Нидерланды еще не обеспечили себе выход из группы.

На последнем своем ЧМ Нидерланды с ван Гаалом взяли бронзу.

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