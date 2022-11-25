Бэйл прокомментировал поражение Уэльса от Ирана на ЧМ-2022

Важнейшие очки упущены, конечно, но ничего же не потеряно, просто стали зависеть от матча Иран-США!
Англия сегодня не проигрывает американцам по-любому, то есть Англия - 4 (6) очков, Иран - 3, США - 2(1) очка максимум и Уэльс - 1.
Вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался после проигранного матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Ирана.
«Мы опустошены. Команда боролась до последней секунды, и борьба еще не окончена.
Нам срочно нужно взять себя в руки. Наверняка, это будет непросто. Посмотрим, что произойдeт», – сказал Бэйл.
- Уэльс уступил Ирану со счетом 0:2, пропустив на 98-й и 101-й минутах.
- Валлийцы набрали 1 очко в 2 турах ЧМ.
- Им осталось сыграть с Англией.
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