Бэйл прокомментировал поражение Уэльса от Ирана на ЧМ-2022

Вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался после проигранного матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Ирана.

«Мы опустошены. Команда боролась до последней секунды, и борьба еще не окончена.

Нам срочно нужно взять себя в руки. Наверняка, это будет непросто. Посмотрим, что произойдeт», – сказал Бэйл.

Уэльс уступил Ирану со счетом 0:2, пропустив на 98-й и 101-й минутах.

Валлийцы набрали 1 очко в 2 турах ЧМ.

Им осталось сыграть с Англией.

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