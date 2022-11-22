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    Журналиста из США задержали на стадионе в Катаре из-за радужной символики. У него отобрали телефон и потребовали снять футболку

    Американский журналист CBS Sports Грант Уол рассказал, что его долгое время не пропускали на матч ЧМ-2022 в Катаре США – Уэльс (1:1) из-за радуги на футболки.

    «Когда я пришел на стадион в футболке с радужным футбольным мячом в поддержку ЛГБТ-сообщества, охранники отказались впустить меня, задержали на 25 минут и потребовали снять футболку.

    Я написал об этом в твиттере. Через мгновение после этого один из охранников силой вырвал у меня из рук телефон.

    Прошло почти полчаса. Охранники отказывались возвращать мне телефон и говорили, что моя футболка «политизирована», и требовали ее снять. Я отказывался. Мой друг Эндрю Дас, репортер New York Times, проходил мимо, и я рассказал ему, что происходит. Они задержали и его тоже.

    В конце концов охранники заставили меня встать и повернуться лицом к камере видеонаблюдения. Один из охранников спросил: «Вы из Великобритании?» Я ответил: «Из Нью-Йорка». Это начинало меня раздражать.

    Наконец, они отпустили Энди. А потом ко мне подошел начальник службы безопасности. Он сказал, что меня пропускают, и извинился. Мы пожали друг другу руки.

    Один из охранников сказал мне, что они просто пытались защитить меня от фанатов внутри, которые могли причинить мне вред за то, что я надел футболку.

    Позже представитель ФИФА тоже извинился передо мной. Но этот эпизод заставил меня задуматься, каково обычным катарцам, когда на них не смотрит весь мир», – написал Уол на своем сайте.

    • Ранее ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну надеть капитанскую повязку с надписью «Одна любовь» в поддержку ЛГБТ.
    • ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +16264

      Barmaleushka 1 минуту назад

      Каково обычным катарцам ? Обычным - нормально , "необычным" хреново .

      0
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      Рейтинг: +720

      Urry 20 минут назад

      просили же не выпендриваться...

      0
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      Рейтинг: +5526

      Enter2006 42 минуты назад

      Пи*дора обидели, ой ой )) "каково обычным катарцам" - в задницы не долбятся по сравнению с вами и всё. ))

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      Рейтинг: +12179

      Алексей З > Enter2006 20 минут назад


      Его обидели , а ты возбудился, странно как-то .
      А вдруг он таких как ты чпокал, он пи*ор ?

      1
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      Рейтинг: +5526

      Enter2006 > Алексей З 12 минут назад

      Это в твоих влажных фантазиях я возбудился. )) Мне пох на таких как вы, я традиционной ориентации ) И ромбик сними, позоришь только.

      1
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      Рейтинг: +17949

      Cleaner 54 минуты назад

      Радужный пиндос заплакал. Вали в свой Нью-Йорк к таким же, как ты содомитам.(

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      Рейтинг: +12179

      Алексей З > Cleaner 14 минут назад

      Ну разве неразумным пиндосам понять , что за цвет футболки можно пострадать.
      Мы то знаем , что и за три буквы М....и....р можно в автозак загреметь.
      в России всех Е..т и они крепчают и жизни отдают за своих правителей., пиндосам это не понять.

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      Рейтинг: +5526

      Enter2006 > Алексей З 11 минут назад

      Слушай, а не пошёл бы ты на*хуй! ??

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      Рейтинг: +12179

      Алексей З > Enter2006 5 минут назад

      Мне кажется там ты поселился.
      Большинству фиолетово на радужный цвет , а ты икру мечешь.
      Успокойся и на тебя х..ёв хватит.

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