Журналиста из США задержали на стадионе в Катаре из-за радужной символики. У него отобрали телефон и потребовали снять футболку

Американский журналист CBS Sports Грант Уол рассказал, что его долгое время не пропускали на матч ЧМ-2022 в Катаре США – Уэльс (1:1) из-за радуги на футболки.

«Когда я пришел на стадион в футболке с радужным футбольным мячом в поддержку ЛГБТ-сообщества, охранники отказались впустить меня, задержали на 25 минут и потребовали снять футболку.

Я написал об этом в твиттере. Через мгновение после этого один из охранников силой вырвал у меня из рук телефон.

Прошло почти полчаса. Охранники отказывались возвращать мне телефон и говорили, что моя футболка «политизирована», и требовали ее снять. Я отказывался. Мой друг Эндрю Дас, репортер New York Times, проходил мимо, и я рассказал ему, что происходит. Они задержали и его тоже.

В конце концов охранники заставили меня встать и повернуться лицом к камере видеонаблюдения. Один из охранников спросил: «Вы из Великобритании?» Я ответил: «Из Нью-Йорка». Это начинало меня раздражать.

Наконец, они отпустили Энди. А потом ко мне подошел начальник службы безопасности. Он сказал, что меня пропускают, и извинился. Мы пожали друг другу руки.

Один из охранников сказал мне, что они просто пытались защитить меня от фанатов внутри, которые могли причинить мне вред за то, что я надел футболку.

Позже представитель ФИФА тоже извинился передо мной. Но этот эпизод заставил меня задуматься, каково обычным катарцам, когда на них не смотрит весь мир», – написал Уол на своем сайте.

Ранее ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну надеть капитанскую повязку с надписью «Одна любовь» в поддержку ЛГБТ.

ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке.

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