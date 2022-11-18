Агуэро добирался в Катар одним самолетом с фанатами сборной Бразилии

Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро прилетел в Катар на чемпионат мира-2022.

Экс-игрок выложил видео, как летел в одном самолете с болельщиками сборной Бразилии.

Турнир стартует 20 ноября.

Впервые ЧМ пройдет на Ближнем Востоке.

Бразилия – фаворит чемпионата мира по версии букмекеров.

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