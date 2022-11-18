Агуэро добирался в Катар одним самолетом с фанатами сборной Бразилии

Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро прилетел в Катар на чемпионат мира-2022.
Экс-игрок выложил видео, как летел в одном самолете с болельщиками сборной Бразилии.
- Турнир стартует 20 ноября.
- Впервые ЧМ пройдет на Ближнем Востоке.
- Бразилия – фаворит чемпионата мира по версии букмекеров.
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Источник: Бомбардир.ру