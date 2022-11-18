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    Агуэро добирался в Катар одним самолетом с фанатами сборной Бразилии

    Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро прилетел в Катар на чемпионат мира-2022.

    Экс-игрок выложил видео, как летел в одном самолете с болельщиками сборной Бразилии.

    • Турнир стартует 20 ноября.
    • Впервые ЧМ пройдет на Ближнем Востоке.
    • Бразилия – фаворит чемпионата мира по версии букмекеров.

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    Источник: Бомбардир.ру

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